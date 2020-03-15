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Muhammet Ali bebek inadına "yaşam" dedi

Antalya'da henüz 5 aylıkken 550 gram ağırlığında dünyaya gelen ve "yaşayabilirlik sınırında" olduğu belirtilen Muhammet Ali bebek, 113 günlük yaşam mücadelesini kazanarak herkesi mutlu etti.

15.03.2020 11:12 | Son Güncelleme: 15.03.2020 11:12
Muhammet Ali bebek inadına

Antalya'da henüz 5 aylıkken 550 gram ağırlığında dünyaya gelen ve "yaşayabilirlik sınırında" olduğu belirtilen Muhammet Ali bebek, 113 günlük yaşam mücadelesini kazanarak herkesi mutlu etti.

Gazipaşa ilçesinde bir arkadaşlarının aracılığıyla tanışan Yusuf Yılmaz (35) ve Cezayirli Narjes Kabli, bir yıl önce hayatını birleştirdi. Mutlulukları bir bebeklerinin olacağı haberiyle taçlanan çift, anne ve baba olma heyecanını yaşadı.

Narjes Yılmaz, 5 aylık hamileyken Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Muhammet Ali adını verdikleri 550 gram ağırlığındaki bebeklerini dünyaya getirdi.

Bebek, Özel Olimpos Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanenin Yenidoğan Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Ali Haydar Sever'in ilgilendiği Muhammet Ali, akciğerleri gelişmediği için üç ay solunum cihazına bağlı şekilde tedavi edildi.

Hastanenin yoğun bakım ünitesinde 113 gün kalan ve "yaşayabilirlik sınırında" olduğu belirtilen Muhammet Ali bebek, düzenli kilo alarak 3 kilogram ağırlığına ulaşınca herkesi rahatlattı. Ayak tabanının büyüklüğü bile bir parmağın yarısı kadar olan Muhammet Ali, yaşama tutunma çabasıyla hastane çalışanları tarafından "mucize bebek" olarak adlandırılıyor.

"Mucizenin tanığı olduğumuzu görüyorum"

Bebeğini yoğun bakım sürecinde bir an olsun yalnız bırakmayan anne Yılmaz, taburcu edilen evladının kokusunu doyasıya ve rahatça içine çekmenin mutluluğunu yaşadı.

Narjes Kabli Yılmaz, AA muhabirine, çok zorlu günler geçirdiğini ancak bebeğinden hiçbir zaman umudunu kesmediğini söyledi.

Oğlunun sağlıklı günlerini gördüğü için çok mutlu olduğunu aktaran Yılmaz, Türk doktorlara minnettar olduğunu bildirdi.

Baba Yusuf Yılmaz, oğullarının erken doğumuyla korku ve endişeye kapıldıklarını dile getirdi.

Bebeklerinin inatla yaşama tutunduğunu anlatan Yılmaz, "Oğlumu ilk gördüğümde bir karış kadardı. Geriye dönüp bakınca, bir mucizenin tanığı olduğumuzu görüyorum. İnşallah yürüdüğü, büyüdüğü günleri de görürüz. Çok mutluyuz. Korkunun yerini artık mutluluk aldı."diye konuştu.

"100 bebekten sadece 2'si ciddi sakatlık yaşamadan hayata tutunabiliyor"

Uzman doktor Ali Haydar Sever ise Muhammet Ali bebeğin yoğun bakım sürecinin zorlu geçtiğini ifade etti.

Tıbbın kendilerine verdiği tüm imkanları bebek için seferber ettiklerini vurgulayan Sever, şöyle konuştu:

"Genelde bu kadar erken doğumlar, hem anatomik hem de fizyolojik olarak yoğun destek tedavilerine rağmen yanıt alınamayacak dönemler olarak nitelendirilir. Bebeğin bir gün bile anne karnında fazla durması çok kıymetlidir. Meslek hayatımda 22 haftanın altında gerçekleşen doğumda herhangi bir beyin gelişimi ya da sakatlık problemi olmadan sağlıklı şekilde taburcu ettiğim ilk bebek oldu. Son yıllardaki tıbbi gelişmelere rağmen, bu haftalarda doğan 100 bebekten sadece 2'si ciddi sakatlık yaşamadan hayata tutunabiliyor. Muhammet Ali bizim yüzümüzü güldürdü. Umarım bundan sonra da sağlıklı bir ömrü olur. Bizim kadar bebeğimiz de mücadele etti. Bu kadar erken doğup da gayet sağlıklı şekilde taburcu olma seviyesine gelmek gerçekten bir mucize."

Sever, kendilerinin çabası, bebeğin yaşam tutkusu ve ailenin sabrı sayesinde mutlu sona ulaştıklarını söyledi.

Kaynak: AA

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