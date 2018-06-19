Muhammed Salah, Dünya Kupasında Çıktığı İlk Maçta Mısır Tarihine Geçti
Mısırlı Muhammed Salah Dünya kupasında çıkdığı ilk maçta gol attı. Yıldız futbolcu ayrıca Mısır'ın Dünya Kupası tarihindeki ücüncü golünü atarak tarihe geçti.
Grupta ilk iki karşılaşma sonunda henüz puanla tanışamayan Mısır'da Muhammed Salah, kariyerindeki ilk Dünya Kupası maçında gol atmayı başardı.
26 yaşındaki oyuncu, Rusya'ya 3-1 yenildikleri karşılaşmanın 73. dakikasında penaltıdan ağları havalandırdı.
Muhammed Salah, böylece Mısır formasıyla Dünya Kupasında gol atan üçüncü oyuncu oldu (Abdelrahman Fawzi-1934 ve Magdy Abed El Ghani-1990).
LIVERPOOL'DA 52 MAÇTA 44 GOL ATTI
Geçen sezon Liverpool'da 52 resmi maçta 44 gol, 14 asistlik performans sergileyen Salah, Şampiyonlar Ligi finalinde sakatlanmış ve Mısır'ın Uruguay'a 1-0 yenildiği gruptaki ilk müsabakada forma giyememişti.
YORUMLAR (7)
-
Adam bizim bazi Türkler gibi kansız degil takim kötü de olsa yinede ulkesini seciyorCevap Yaz Yayından Kaldır
-
Laiklik elden gidiyeaah. Müslümanlar sampiyonluktan atiliyeaah.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
SALAH,,çok kaliteli bir oyuncu,,Ancak takım arkadaşları,,bireysel oynadıklarından,,Salah etkisiz kaldı.Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
-
Neye yarar? İşleri bitti.Cevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
-
Tarihe gecmenin krali 5 gun sonraCevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır