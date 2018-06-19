Muhammed Salah, Dünya Kupasında Çıktığı İlk Maçta Mısır Tarihine Geçti

Grupta ilk iki karşılaşma sonunda henüz puanla tanışamayan Mısır'da Muhammed Salah, kariyerindeki ilk Dünya Kupası maçında gol atmayı başardı.

26 yaşındaki oyuncu, Rusya'ya 3-1 yenildikleri karşılaşmanın 73. dakikasında penaltıdan ağları havalandırdı.

Muhammed Salah, böylece Mısır formasıyla Dünya Kupasında gol atan üçüncü oyuncu oldu (Abdelrahman Fawzi-1934 ve Magdy Abed El Ghani-1990).

LIVERPOOL'DA 52 MAÇTA 44 GOL ATTI

Geçen sezon Liverpool'da 52 resmi maçta 44 gol, 14 asistlik performans sergileyen Salah, Şampiyonlar Ligi finalinde sakatlanmış ve Mısır'ın Uruguay'a 1-0 yenildiği gruptaki ilk müsabakada forma giyememişti.