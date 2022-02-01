Bakan Varank'tan muhaliflere 100 bin TL'lik otel odası göndermesi: CHP vergilerinizden bu yıl 149 milyon lira alacak

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun lüks bir otelin boğaz manzaralı kral dairesinde konaklamasına ilişkin tartışmalar sürüyor. Kılıçdaroğlu'nun video çektiği otel odasının geceliğinin 100 bin lira olduğu söyleniyor.

HAZİNEDEN CHP'YE 149 MİLYON LİRA YARDIM

Sosyal medyadan bir paylaşım yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, konuyu farklı bir açıdan gündeme getirdi. Varank, 100 bin liralık otel odasında kalan Kılıçdaroğlu'nun başkanlığındaki CHP'nin, bu yıl hazineden 149 milyon lira yardım alacağını söyledi.

Bakan Varank, paylaşımında şunları söyledi:

"Her yatırımdan sonra, 'cebinizden mi yapıyorsunuz? Benim vergim, yapacaksınız tabi' diyen muhalifler için yazayım: Gecesi 100 bin lira olan Hilton kral dairesinde kalmayı seçen Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olduğu CHP, bu yıl vergilerinizden 149 milyon lira hazine yardımı alacak"

İşte o paylaşım: