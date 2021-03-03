Muğlaspor evinde Bergama gurbette
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Muğlaspor evinde Bergama gurbette

03.03.2021 11:00 | Son Güncelleme: 03.03.2021 11:05
Muğlaspor evinde Bergama gurbette

MİSLİ.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta son sırada yer alıp her geçen hafta amatör kümeye yaklaşan Muğlaspor yarın evinde averajla düşme hattının üzerinde yer alan Modafenspor'la karşı karşıya gelecek.

MİSLİ.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta son sırada yer alıp her geçen hafta amatör kümeye yaklaşan Muğlaspor yarın evinde averajla düşme hattının üzerinde yer alan Modafenspor'la karşı karşıya gelecek. Muğla Atatürk Stadı'nda oynanacak maç saat 14.00'te başlayacak. Ligdeki ilk ve tek galibiyetini 15 maç önce alan ev sahibi ekip kazanarak umut bulmayı hedefliyor. Grupta 6 haftadır kazanamayarak düşme hattına gerileyen Bergama Belediyespor ise aynı saatte kendisi gibi can derdindeki Kozanspor FK ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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