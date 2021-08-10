Muğlalı okçular Avrupa'da zirvede
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Muğlalı okçular Avrupa'da zirvede

Muğlalı okçular Avrupa'da zirvede
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Romanya'nın Bükreş kentinde düzenlenen Avrupa Gençlik Kupası'na Okçuluk Genç Milli Takımı'yla katılan Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün sporcuları, Ay-Yıldızlı ekiple zirveye çıktı.

Romanya'nın Bükreş kentinde düzenlenen Avrupa Gençlik Kupası'na Okçuluk Genç Milli Takımı'yla katılan Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün sporcuları, Ay-Yıldızlı ekiple zirveye çıktı. Milli kafilede yer alan Muğla Büyükşehir Belediyesporlu Emircan Haney, Songül Lök ve Hazal Burun, Romanya'dan altın madalyayla döndü. Avrupa çapından 165 sporcunun katıldığı organizasyonda Emircan Haney, Genç Erkek Bireysel Makaralı Yay dalında altın madalya kazandı. Hazal Burun, Makaralı Yay Yıldız Kadın Bireysel dalda altın madalyayı boynuna taktı. Songül Lök de Makaralı Yay Genç Kadın dalında altın madalya uzandı. Muğlalı okçuların kazandığı 3 altın madalyayla millilerimiz kupanın en bayarılı takımı olarak birincilik kupasını aldı. Emircan Haney ve Hazal Burun, Polonya'da gerçekleşecek 2021 Açık Hava Dünya Yıldız Gençler Şampiyonası'nda da mücadele edecek.


Muğlalı okçular Avrupa'da zirvede
Muğlalı okçular Avrupa'da zirvede

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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