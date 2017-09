Muğlalı çiftçinin alternatif ürün umudu "Ejder meyvesi"

-Narenciye ve sebze üretimine alternatif olarak tercih edilen tropikal 'Ejder' meyvesi çiftçiye umut oldu



MUĞLA - Narenciye ve sebze üretimine alternatif ürün olarak tercih edilen tropikal 'Ejder' meyvesi, Ortaca'da örtü altı üreticisinin yeni umudu oldu.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde alternatif tarım kapsamında oluşturulan serada, yaklaşık bir buçuk yıllık hazırlığın ardından hasadına başlanan ejder meyvesinin (pitahaya), tanesi 10 ila 14 lira arasında alıcı buluyor. Anavatanı Vietnam olan meyve, ilaç sanayinin yanı sıra dondurma ve salata yapımında kullanılıyor. Ağırlığı 300 gram ile 1 kilo arasında değişen tropikal meyve, narenciye ve sebze üretimine alternatif ürün olarak tercih ediliyor. Yetiştirilme aşamasında kimyasal gübre, ilaç kullanılmaması ve yüksek getirisi sebebiyle üreticilerin tercih ettiği Ejder Meyvesinin tanesi 10 ila 14 lira arasında satışa sunuluyor.

Ortacalı üretici Emine Bulut, 2015 yılı sonunda internette gördüğü ürünün çok ilgisini çektiğini ve 30 direklik bitki ile işe başladıklarını söyledi. Bulut; "Daha sonra fidan takviyesi yaparak çoğalttık ve 2 dönüme tamamladık. Daha önce domates ekiyorduk. İlaç, gübre masrafımız çok oluyordu. Her zamanda ihracat sorunu var. Bu meyve masrafsız sadece doğal mal gübresi veriyoruz. Başka bir şey vermiyoruz o yüzden bu meyveyi tercih ettik. Toplaması çok basit başka hiçbir işçiliği yok. Sadece suyunu ayarlıyoruz. Suyu az istiyor. Tesisi kurduktan sonra sorun yok. Bunda 1 sefer masraf ediyorsun ama domateste 2 sefer. Fidan, ilaç parası baya zahmetli domates. Bu üçüncü hasadımız, 1 yılda meyve veren başka ürün var mı bilmiyorum" diye konuştu.

"İhracatı hedefliyoruz"

Türkiye'de Ejder Meyvesini ilk kez yetiştiren üretici Mehmet Tanrıverdi ise 2014 yılında meyveyi yetiştirmelerinin ardından bölgesel çalışmalara başladıklarını anlatarak; "Antalya Gazipaşa, Mersin'in ilçelerinde, Adana'da, Seyhan'da, İzmir'de ve Muğla'da ünite çalışmaları yaptık. Tamamında başarılı sonuçlarımız çıktı. Her yerden meyve aldık. Hepsini sattık. Artık amacımız bu işin paketlemesine önem verip, iç pazarda halkın tanımasını sağladıktan sonra ihracatına yönelmek" dedi.

Tanrıverdi, 'Ejder Meyvesinin' ülkeye çok iyi gelir getireceğine inandıklarını ve çiftçiye alternatif ürün sundukları için mutluluk duyduklarını da sözlerine ekledi.