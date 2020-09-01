MUĞLA Flamingo cennetinde koku rahatsızlık yarattı
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MUĞLA Flamingo cennetinde koku rahatsızlık yarattı

Flamingo cennetinde koku rahatsızlık yarattıMUĞLA'nın Milas ilçesinde bulunan flamingo cenneti Tuzla Sulak Alanı'nda yayılan kötü koku, çevreyi rahatsız etti.

01.09.2020 10:37 | Son Güncelleme: 01.09.2020 10:43

Flamingo cennetinde koku rahatsızlık yarattı

MUĞLA'nın Milas ilçesinde bulunan flamingo cenneti Tuzla Sulak Alanı'nda yayılan kötü koku, çevreyi rahatsız etti. Vatandaşlar, kokunun giderilmesi için Büyükşehir Belediyesi'ni göreve çağırdı.

Binlerce flamingonun yer aldığı doğa cenneti Boğaziçi Mahallesi'ndeki Tuzla Sulak Alanı'ndan bir süredir çevreye kötü koku yayılmaya başladı. Yaz aylarında özellikle deniz suyu sıcaklığının artması, tuz oranının yükselmesinin de kokuyu arttırdığı kaydedildi. Durumdan rahatsız olan bölge sakinleri, sorunun giderilmesi için Büyükşehir Belediyesi'ni göreve çağırdı.

Boğaziçi Mahalle Muhtarı Ferhat Karakoyun (45), "Bu bölgede deniz 80'li yıllarda, dolguyla doldurdu. Yol bağlantısı da sağlandı. O dönemin imkanları dahilinde menfezler yerleştirilerek denizin birbiriyle bağlantı ve sirkülasyonu sağlandı. Ancak son yıllarda nüfusun artması ve bölgeye yazın ortalama 70 bine yakın ziyaretçi gelmesi sebebiyle menfezler yetersiz kaldı. Eğer bu konu çözülürse, koku sona erecektir" dedi. Büyükşehir Belediyesi'ne yazı yazdığını ifade eden Karakoyun, "Bu bölge flamingoların ekim ayı döneminde gelip, mart ayında gittiği bir bölge. Yazın flamingo olmuyor, kışın geliyor. Muğla Büyükşehir ve DSİ ile yazışmalar yaptık. Menfezler genişletilerek ve çoğaltılarak Tuzla Sulak Alan'ın için başvuruda bulunduk. Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2019 yılında yazımıza cevap verdi. 2019 yılı içerisinde menfezlerin ihalesinin yapıldığı ve firmaya teslim edildiğine dair tarafıma yazı gönderdi. Ancak 2020'nin başında pandemi olayının meydana gelmesi sonucunda biraz gecikti. Yaz döneminde çok yoğun bir trafiğimiz var, önümüzdeki aylarda bunun yapılacağına ve sirkülasyon sayesinde köpürmeler ve koku bitecektir" dedi.

Bölgede yaşayan Mehmet Kahraman (60), "Yaklaşık 20 yıldır burada yaşıyorum. Evim hemen suyun yanında. Kokudan dolayı yaz aylarında balkonda oturamıyoruz" dedi. Bölgede yaşayan bedensel engelli Mahmut Türkoğlu ise, "Burada 2003'ten beri yaşıyorum. Burada önceleri koku yoktu ancak son 2 aydır koku gelmeye başladı. Muhtarlığa başvurduk muhtarlığımızda menfez çalışması için Büyükşehir'e yazı yazmış inanıyorum ki çalışma biterse koku da biter" dedi.

MUĞLA Flamingo cennetinde koku rahatsızlık yarattı

Kaynak: DHA

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