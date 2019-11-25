Muğla-datçalı öğrencilerden dikkat çeken bilim projeleri

25.11.2019 16:22 | Son Güncelleme: 25.11.2019 16:27

Datçalı öğrencilerden dikkat çeken bilim projeleri

Muğla'nın Datça ilçesindeki Yılmazlar Ortaokulu öğrencilerinin, TÜBİTAK destekli 4006 Bilim Fuarı için hazırladığı projeler beğeni topladı.

Yılmazlar Ortaokulu öğrencilerinin TÜBİTAK destekli 4006 Bilim Fuarı açılışı, okulda yapıldı. Fen, matematik, sosyal bilgiler, teknoloji ve tasarım alanlarında 200'e yakın öğrenci tarafından hazırlanan 23 projenin yer aldığı sergi, izleyenlerden tam not aldı. Datça Kaymakamı Mesut Çoban, Datça Belediye Başkan Yardımcısı İnci Bilgin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferman Akbulut, okul idarecileri, öğretmen ve öğrencilerin yanı sıra bilim meraklıları da fuarı gezdi. Bilim fuarının en dikkat çeken çalışmalarının başında, yabancı dil öğretimini teknolojiyi kullanarak eğlenceli şekilde kolaylaştıran proje ile meyve ve sebzelerin birbirleriyle olan etkileşimleri inceleyen ayrıca gıdaların saklama sürelerini uzatılmasını sağlayacak bir diğer proje yer aldı. İngilizce Öğretmeni Halil İbrahim Gül'ün öncülüğündeki yabancı dil projesinde 6'ncı sınıf öğrencilerinden Aynur Akdemir (12), Asya Cırıt (12) ve Poyraz Efe Ertem (12), 5'inci sınıf öğrencileri Ezel Efe Gönen (11) ve Melih Arda İnce (11) ile 8'inci sınıf öğrencisi Yunus Fırat Yavşan'ın (14) görev aldığı belirtildi. Öğretmen Gül, Öğrencilere, bilgisayar ve cep telefonlarıyla kolaylıkla ulaşabilecekleri uygulama olanakları sağlıyoruz. Derslerde öğrendiğimiz kelimeleri, açık kaynaklı programların üzerine işleyip öğrencilere, oyunlar halinde eğlenceli biçimde öğretmeyi hedefliyoruz dedi.

Öne çıkan 'Birbirini strese sokan bitkiler' projesinde ise 13 yaşındaki 7'nci sınıf öğrencileri Damla Kabadayı, Emine Ural, Göksu Yılmaz, Eyşan Ergin Damla Nur Işık, Naz Öneren, Kamile Naz Kırkık ve Beril Özkan'ın görev aldığı belirtildi. Projeyle, bitkilerin kimyasal farklılıkları nedeniyle birbirleriyle olan etkileşimlerinden yola çıkarak, hangi sebze ve meyvelerin mutfakta birbirleriyle yan yana saklanmamaları gerektiği konusunun araştırıldığı kaydedildi. Projenin sözcüsü öğrenci Damla Karadayı, meyve ve sebzelerin birbirlerine olan etkilerini 7 gün süreyle izlediklerini belirterek, İnsanlığın kaderi gelecekte tükettiği kaynaklara bağlı olacaktır. Çünkü gelecekte insan nüfusu arttığında, kaynaklarımız yetersiz kalacaktır. Bu nedenle kaynaklarımıza sahip çıkmak ve besinlerimizin çöpe gitmesini önlemek zorundayız. Yaptığımız çalışmalar, soğan ve patatesin, muz ile hiçbir meyvenin ve elma ile avokadonun yan yana saklanması gerektiğini ortaya koydu dedi.

Kaynak: DHA