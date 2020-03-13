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Milas Belediyesi, Muğla, Milas, Ekonomi

Muğla'daki en pahalı tarife Milas'ta

Milas Belediyesi Meclisi'nde alınan kararın ve uygulamaya başlanılmasının ardından vatandaşın gündeminde yerini koruyan Evsel Katı Atık Su Ücretleri ile ilgili tartışmalar ve açıklamalar devam ediyor.

13.03.2020 09:33 | Son Güncelleme: 13.03.2020 09:33
Muğla'daki en pahalı tarife Milas'ta

Milas Belediyesi Meclisi'nde alınan kararın ve uygulamaya başlanılmasının ardından vatandaşın gündeminde yerini koruyan Evsel Katı Atık Su Ücretleri ile ilgili tartışmalar ve açıklamalar devam ediyor.


Son olarak Milas Belediyesi Mart ayı meclis toplantısında yeniden ele alınan, Milas Belediyesi sorumluluk alanında yer alan konutlar için daha önce belirlenen 12 TL'lik evsel katı atık bedelinin 15 TL'ye çıkarılması, işletmelerde ise fiyat indirimine gidilmesi kararının alınması tepkilere neden olmuştu.


Görüşmeler sırasında çevre ilçelerde yapılan uygulamadan örnekler vererek Milas'ın Muğla'da en fazla ücret belirleyen ilçe olduğuna vurgu yapan Ak Partili Milas Belediye Meclis Üyesi Hürol Önder, konuyla ilgili detaylı açıklama yaptı.


8 Kasım 2019 tarihli Milas Belediye Meclisi toplantısında Milas'ta uygulanacak olan Katı Atık Toplama tarifesinin tekrar elden geçirilmesi tekliflerinin, tüm uyarılarına rağmen Belediye Meclisince red edildiğini belirten Önder, "Bu hali ile hazırlanan tarifeye AK PARTİ ve MHP'li meclis üyeleri olarak RET oyu vermiştik. Milas Belediye Meclisi Mart ayı olağan meclis toplantısında tarifelerde indirim beklerken konut tarifesine zam yapılmış 169,92 olan konut tarifesi yüzde 25 zamla 212,40 TL ye çıkarılmıştır. Şu anda Muğla'daki en pahalı tarife Milas'ta. Konut başına katı atık toplama tarifesi KDV dahil yıllık olarak Marmaris'te 84,96 TL, Fethiye'de 120,00 TL, Ortaca'da 31,56 TL, Kavaklıdere'de 60,00 TL, Seydikemer'de 117,60 TL iken Milas'ta bu bedel 212,4 TL dir. Bu rakam diğer 5 ilçenin ortalamasından % 105 daha fazladır. Yani 2 katıdır. 4 yıldız üzeri otellerde yatak başına katı atık toplama bedeli Ortaca'da 19,32 TL, Fethiye 105,84 TL, Marmaris'te 42,48 TL iken Milas Belediyesi'nin ücret tarifesinde bu rakam 354,00 TL dir. Hastanelerde yatak başına alınan ücret de aynı oranlardadır. Milas'ta bundan böyle hastanelerden yatak başına 424,80 TL katı atık toplama bedeli alınacaktır. Bu rakam Marmaris'te 141,60 TL, Fethiye'de 150,48 TL, Ortaca'da 25,32 TL, Kavaklıdere'de 48,00 TL, Seydikemer'de 144,00 TL dir. Okullarda öğrenci başına Ortaca'da 1,20 TL, Marmaris'te 4,20 TL, Fethiye'de 5,28 TL katı atık toplama bedeli alınacakken Milas'ta bu rakam 21,24 TL olarak uygulanacak. Bu tarife Muğla'da uygulanacak olan en yüksek tarifedir. Bundan böyle 50 m2'lik bir restaurant yılda 885 TL, haftada bir torba bile çöpü olmayan 20 m2'lik bir terzi, büro ve butik mağazası ve benzeri yerler yıllık 135,94 TL katı atık toplama bedeli ödeyecek" dedi.


Tarifelerin tüm giderleri etkileyeceğine dikkat çeken Önder, "Bu tarifeler giderlerimizi de etkileyecektir. Evlerde ve işyerlerimizde ödeyeceğimiz ücretlerin dışında Hastane, otel ve okul ücretlerine de bu tarifeler yansıyacaktır. Belediye başkanı bu durumu; katı atık toplama tarifesini kirleten öder prensibi ile hesapladıklarını söylemekte. Ama diğer ilçelerde bu rakamlar düşük iken neden Milas ilçesinde yüksektir. Nedeni yanlış maliyet hesabında ve şişirilmiş giderlerdedir.


Örnek verecek olursak Milas Belediyesi 2.067 km2 bir alanda bu hizmeti vermektedir. Seydikemer Belediyesi ise 2.208 km2 alanda bu hizmeti vermektedir. Milas ilçesinin 134 mahallesi, Seydikemer ilçesinin 66 mahallesi vardır. Milas'ın nüfusu 139 bin 446, Seydikemer Belediyesinin 62 bin 246 dır. Muğla Büyükşehir Belediyesi yetki alanındaki ulaşım ağı açısından Seydikemer'in ulaşım ağı 343 kilometre iken Milas Belediyesinde 449,90 kilometredir. Yani yüz ölçümleri açısından iki ilçe hemen hemen aynı, Büyükşehir Belediyesi mahallelere ulaşım ağı bakımından ise Milas ilçesi % 31 daha uzun bir ulaşım ağına sahiptir. Mahalle sayısı ve nüfus olarak da hemen hemen yarı yarıyadır" dedi.


Milas Belediyesi'nin temizlik hizmetleri personel maliyetinin 15 milyon 134 bin 792,54 TL iken bu rakamın Seydikemer Belediyesi'nde 2 milyon 847 bin 448 TL olduğunu belirten Önder, "Yani yaklaşık 5 kat fazla bir maliyet vardır. Seydikemer Belediyesi'nin temizlik işleri bakım onarım giderleri 220 bin TL iken Milas Belediyesi temizlik işlerinde bu rakam 2 milyon 404 bin 854,31 TL dir. Yani 11 kat daha fazla. Bu giderin 1 milyon 500 bin 300 TL si araç kiralama gideridir. Eğer bu rakamın içerisinde çöp kamyonu kiralaması yoksa bu bedel oldukça yüksek bir bedeldir. Seydikemer Belediyesinin Temizlik hizmetlerindeki akaryakıt gideri 760 bin TL iken Milas Belediyesinin Temizlik Hizmetleri akaryakıt gideri 1.803.428,69 TL yani 2 katından fazladır. Milas Belediyesi'nin katı atık toplama maliyetini etkileyen en önemli etkenlerden biri özkaynak getirisi kalemidir. Bu rakam bir nevi acil ihtiyaçlar için bir önleme fonudur yani bir gider değildir. Seydikemer Belediyesi maliyet hesaplarındaki özkaynak getirisi kalemi 207 bin 457 TL olarak hesaplanmış iken Milas Belediyesinin hesaplamalarında bu rakam 1 milyon 33 bin 204,91 TL dir, yani Seydikemerdekinden 5 kat daha fazladır. Sonuç olarak Seydikemer Belediyesi 62.246 kişinin çöpünü 4 milyon 334 bin 949,03 TL ye toplarken, Milas Belediyesi 139.446 kişinin çöpünü 21 milyon 697 bin 303,19 TL ye toplamaktadır. Yani yaklaşık 5,5 kat daha fazla. Yani bir kişinin çöpü yıllık olarak Seydikemerde 69, 64 TL ye toplanırken. Milas'ta yıllık olarak bir kişinin çöpü 155,60 TL ye toplanıyor. Asıl ilginç olan bu hesaplamalar gerçekleşmiş 2018 yılı bütçe harcamaları dikkate alınarak hesaplanması gerekirken denetimden geçmemiş ve meclise sunulmamış kesinleşmemiş 2019 yılı harcamaları kullanılarak yapılmıştır. Milas Belediyesi'nin 2018 yılı temizlik işleri harcamalar toplamı 16 milyon 862 bin 475,11 TL dir. Tarifeler hesaplanırken bu rakamlar dikkate alınmalıydı. Oysa burada vatandaştan toplanacak olan para ise 21 milyon 697 bin 303,19 TL dir. Yani gerçekleşmiş kesin bütçeden 4 milyon 834 bin 828,08 TL daha fazladır" dedi.


Açıklamasının son bölümünde yapılan çalışma ve alınan kararı sert sözlerle eleştiren Önder, "Halkçılık, sosyal adalet bunun neresinde. Bu zihniyet tüccar zihniyetidir. Belediyeler halkın oylarıyla seçilmiş yöneticilerce yönetilen; halkın refahı ve yaşam standartlarını yükseltmek için projeler üreten; halkın menfaattarını gözeten kamusal bir kurumdur. Belediyeler kar amacıyla kurulmuş bir anonim şirket değildir" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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