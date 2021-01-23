Muğla'da inşaattan düşen işçi öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Muğla'da inşaattan düşen işçi öldü

23.01.2021 20:17 | Son Güncelleme: 23.01.2021 20:17
Muğla'da inşaattan düşen işçi öldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.

Mumcular Mahallesi'nde bir evin inşaatında çalışan Ali Yılmaz (48) dengesini kaybedince ikinci kattan zemine düştü.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibince yapılan kontrolde Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yılmaz'ın cenazesi, jandarma ve savcının incelemesinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ümit Özdağ Selçuk Özdağ Mustafa Şentop Enis Berberoğlu
Magazin Cansu Dere Oğuzhan Koç Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Fatih Terim Josef De Souza Oğulcan Çağlayan Fernando Muslera
Tüm Haberler Cinayet Ak Parti Otomobil Acun Ilıcalı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Muğla'da inşaattan düşen işçi öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.1.2021 20:20:26. #1.14#
title