Muğla'da inşaattan düşen işçi öldü
23.01.2021 20:17 | Son Güncelleme: 23.01.2021 20:17
Muğla'nın Bodrum ilçesinde inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.
Mumcular Mahallesi'nde bir evin inşaatında çalışan Ali Yılmaz (48) dengesini kaybedince ikinci kattan zemine düştü.
Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibince yapılan kontrolde Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Yılmaz'ın cenazesi, jandarma ve savcının incelemesinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı