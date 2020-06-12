Muğla'da film gibi cezaevi firarisi operasyonu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Muğla'da film gibi cezaevi firarisi operasyonu

Muğla'da, 28 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve ceza infaz kanunundan yaralanarak Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalırken firar eden Aydın Ergül isimli şahıs, bir gece içinde iki araç gasp etti, üç kişiyi de araç ile çarparak yaraladı.

Muğla'da film gibi cezaevi firarisi operasyonu
12.06.2020 11:42 | Son Güncelleme: 12.06.2020 11:46

Muğla'da, 28 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve ceza infaz kanunundan yaralanarak Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalırken firar eden Aydın Ergül isimli şahıs, bir gece içinde iki araç gasp etti, üç kişiyi de araç ile çarparak yaraladı. Güvenlik güçleri izini kaybettirmeyi başaran cezaevi firarisini yakalamak için ormanlık alanda ve bölgedeki yollarda çalışma başlattı. Çalışmalarda cezaevi firarisinin yerini tespit edilmesi için drone de kaldırıldı.

Olay, sabaha karşı başladı. Edinilen bilgiye göre, 28 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Aydın Ergül, ceza infaz yasasından faydalanarak henüz ismi açıklanmayan bir Açık Ceza İnfaz Kurumu'na nakledildi. Buradan firar eden şüpheli, Aydın'ın Nazilli ilçesinde gece saatlerinde bir taksici ile 400 TL karşılığı Muğla'ya gelmek için anlaştı. Muğla'ya götürmesi için anlaştığı taksinin şoförünü Muğla'nın Kavaklıdere ilçesi yol ayrımında durdurarak boğazına bıçak dayayıp kafasına silahla vurarak aracı gasp eden cezaevi firarisi Aydın ve Muğla'yı ayağa kaldırdı.

Olayın ardından araç şoförü Muğla 112 Acil Çağrı Merkezinden Yatağan Jandarma Komutanlığına ihbarda bulundu. İhbar sonrası şüphelinin Menteşe ilçesine gelebileceği değerlendirilerek takip edildi. Şüpheli, Muğla merkez Menteşe ilçesi girişinde 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Kaçan cezaevi firarisi Karabağlar Yaylası Kireç Sanayi mevkiinde üç tütün işçisine çarparak kaza yaptı. Kazada bir ağaç ve büyük bir tabela hasar gördü. Yaralanan üç kişi Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Olayın ardından yaya olarak tekrar kaçan cezaevi firarisi Aydın Ergül bu defa Karabağlar Yaylasında 48 NC 543 plakalı bir aracı daha çaldı. Bir müddet bu araçla kaçan şahsın bölgeden çıkışı görülmeyince güvenlik güçleri şahsı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Şahsın yakalanması için olay yerine polis özel harekat, terör, asayiş, trafik ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Şüphelinin yakalanması için Emniyet Müdürlüğü drone ekibi de olay yerine gelerek Karabağlar Yaylası üzerinde cezaevi firarisini arama çalışmaları sürdürüyor.

Karabağlar Yaylasının giriş ve çıkışları kapatılırken, ekipler çelik yelek giyerek şüpheliyi drone eşliğinde arama çalışmalarını sürdürüyor.

(Bekir Tosun - Mustafa Altar Zeyhan/İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: Sevda Noyan'ın tepki çeken sözlerinden dolayı 6 yıl hapsi istendi Haber
Son Dakika: Sevda Noyan'ın tepki çeken sözlerinden dolayı 6 yıl hapsi istendi
Bahçeli, CHP'li Özgür Özel'e yumruk atan ismi odasına çağırıp uyardı: Özür dile Haber
Bahçeli, CHP'li Özgür Özel'e yumruk atan ismi odasına çağırıp uyardı: Özür dile
Batman'da vatandaşlar yeni normale alışamadı! Vaka sayısında büyük artış var Haber
Batman'da vatandaşlar yeni normale alışamadı! Vaka sayısında büyük artış var
Ankara'da şiddetli gök gürültüsü vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı Haber
Ankara'da şiddetli gök gürültüsü vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı
Bakanlık gıdada hile yapan 69 firmayı ve ürünlerini ifşa etti Haber
Bakanlık gıdada hile yapan 69 firmayı ve ürünlerini ifşa etti
Bir dönem adı Acun Ilıcalı ile anılan Itır Esen'den dudak dudağa poz! Haber
Bir dönem adı Acun Ilıcalı ile anılan Itır Esen'den dudak dudağa poz!
Türkiye, İran hariç tüm komşularına sınır kapılarını açtı
Türkiye, İran hariç tüm komşularına sınır kapılarını açtı
Cezaevinden izinli çıkan vatandaş, kadın ticareti yüzünden anlaşmazlık yaşadığı kadını öldürdü
Cezaevinden izinli çıkan vatandaş, kadın ticareti yüzünden anlaşmazlık yaşadığı kadını öldürdü
Buket Aydın, spor yaptığı anları paylaştı: Karantinada kilo almayan sinsidir
Buket Aydın, spor yaptığı anları paylaştı: Karantinada kilo almayan sinsidir
12 yaşındaki Berat, freni boşalan aracın altında kalarak can verdi
12 yaşındaki Berat, freni boşalan aracın altında kalarak can verdi
Babasının katilini 15 yıl sonra aynı yerde öldürdü!
Babasının katilini 15 yıl sonra aynı yerde öldürdü!
Son dakika: Türkiye, Kovid-19'a karşı kendi ilacını üretti
Son dakika: Türkiye, Kovid-19'a karşı kendi ilacını üretti
Öğrencileri sınav olduğu esnada cinsel içerikli film izleyen profesör istifa etti
Öğrencileri sınav olduğu esnada cinsel içerikli film izleyen profesör istifa etti
Çiftçi ve besicilere 886 milyon liralık destek ödemesi bugün başlıyor
Çiftçi ve besicilere 886 milyon liralık destek ödemesi bugün başlıyor
Hapiste olan kadının annesi kızının mağdur olduğunu söyleyip saçlarını gösterdi
Hapiste olan kadının annesi kızının mağdur olduğunu söyleyip saçlarını gösterdi
Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nin ambulansı çalındı
Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nin ambulansı çalındı
Günlük burç yorumları 12 Haziran 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 12 Haziran 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Ankara'da sağanak etkili oldu, yollar göle döndü
Ankara'da sağanak etkili oldu, yollar göle döndü
İkinci dalganın yaşandığı İran'da son 24 saatte 2 bin 238 vaka tespit edildi
İkinci dalganın yaşandığı İran'da son 24 saatte 2 bin 238 vaka tespit edildi
19 yaşındaki genç, ablasını darp ettiği iddiasıyla tartıştığı eniştesini öldürdü
19 yaşındaki genç, ablasını darp ettiği iddiasıyla tartıştığı eniştesini öldürdü
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine yeni genelge: Ülkeye giriş yapan herkese sağlık kontrolü yapılacak
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine yeni genelge: Ülkeye giriş yapan herkese sağlık kontrolü yapılacak
Manchester City, genç kaleci Mikki van Sas'ı transfer etti
Manchester City, genç kaleci Mikki van Sas'ı transfer etti
Son Dakika: FETÖ'den yargılanan ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz'un cezası belli oldu
Son Dakika: FETÖ'den yargılanan ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz'un cezası belli oldu
Kızılırmak'ta boğulan 3 çocuğun Sivas'a gelen mevsimlik işçilerin evlatları olduğu ortaya çıktı
Kızılırmak'ta boğulan 3 çocuğun Sivas'a gelen mevsimlik işçilerin evlatları olduğu ortaya çıktı
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi devam ediyor! Vaka sayıları 10 günde tavan yaptı
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi devam ediyor! Vaka sayıları 10 günde tavan yaptı
'Tarkan'ın kuzeni olduğum için başıma gelmeyen kalmadı' diyen şarkıcı Cenk Tevetoğlu soyadını değiştirdi
"Tarkan'ın kuzeni olduğum için başıma gelmeyen kalmadı" diyen şarkıcı Cenk Tevetoğlu soyadını değiştirdi
Lübnan'da Türkiye'ye hakaret eden televizyon kanalı protesto edildi
Lübnan'da Türkiye'ye hakaret eden televizyon kanalı protesto edildi
Cüneyt Arkın, Münir Özkul'la anısını anlattı: Yıllar önce yaşadığım acıları öğrenince ağlayıp saçlarımı okşadı
Cüneyt Arkın, Münir Özkul'la anısını anlattı: Yıllar önce yaşadığım acıları öğrenince ağlayıp saçlarımı okşadı
Tandıra düşen çocuğunu kurtarmak isteyen anne, yanarak hayatını kaybetti
Tandıra düşen çocuğunu kurtarmak isteyen anne, yanarak hayatını kaybetti
Psikolojik sorunları olan kişi önce annesini, ardından 2 bekçi ve 1 polisi vurdu
Psikolojik sorunları olan kişi önce annesini, ardından 2 bekçi ve 1 polisi vurdu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Engin Altay Berat Albayrak Enis Berberoğlu Musa Farisoğulları
Magazin Şener Şen Seda Sayan Fatma Girik Gülben Ergen
Spor Lionel Messi Malcolm Thomas Hikmet Karaman Emre Belözoğlu Servet Yardımcı
Daha Fazla Türk Ankara İstifa Galatasaray
Şu an buradasınız: Muğla'da film gibi cezaevi firarisi operasyonu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.6.2020 11:46:44. #1.14#
title