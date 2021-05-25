Muğla'da Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları öncesi hazırlıklar değerlendirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Muğla'da Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları öncesi hazırlıklar değerlendirildi

Muğla'da Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları öncesi hazırlıklar değerlendirildi
Anadolu Ajansı / Ali Ballı - Haberler | Spor

Muğla'da Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları 25-27 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Muğla'da Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları 25-27 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Muğla Valisi Orhan Tavlı başkanlığında, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde gerçekleştirilen toplantıda, yapılan hazırlıklar ve alınan tedbirler değerlendirildi.

Geçen yıl ilk kez düzenlenen yarışların bu yıl iki etap olarak planlandığı, ilk etabının Muğla'da gerçekleştirileceği bildirildi.

Organizasyona Türkiye'den 100 ekipte bin sporcu, Ukrayna, Rusya, Romanya, Bulgaristan ve Yunanistan'dan da 20'nin üzerinde ekipte 300'den fazla yabancı sporcunun katılması bekleniyor.

Yat yarışlarının Marmaris Meydanı'ndan başlayıp Bodrum Kalesi önünde bitirilmesi öngörülüyor.

Toplantıya Muğla'daki ilçe kaymakamları ve belediye başkanlarının yanı sıra, Türkiye Açık Deniz Yarış Kulübü ve İstanbul Açık Deniz Yat Yarışları Kulübü Başkanı Vedat Tezman, Türkiye Açık Deniz Yarış Kulübü ve İstanbul Açık Deniz Yat Yarışları Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Eker, oda başkanları ve seyahat acenteleri birliği temsilcileri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Volkan Bozkır Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Hülya Avşar Prens Harry Şevval Şahin
Spor Adem Büyük Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Muğla'da Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları öncesi hazırlıklar değerlendirildi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.5.2021 19:14:06. #1.14#

title