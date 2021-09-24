Muğla Büyükşehirden arıcılara destek - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Muğla Büyükşehirden arıcılara destek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Muğla Büyükşehirden arıcılara destek

30 derecede şoklayarak zarar görmesini engelliyor.

MUĞLA (İHA) - 30 derecede şoklayarak zarar görmesini engelliyor. Peteklerin-30 derecede şoklama yapılması hizmeti randevu sistemiyle yapılıyor. Projeden faydalanmak isteyen arıcılar 444 48 01 numaralı telefondan bilgi ve randevu alabilecekler.

Köyceğiz ve Milas'ta çalışmalara başlandı

Arı üreticilerinin peteklerinin şoklanma çalışmasına Muğla'nın Köyceğiz ve Milas ilçelerinde başlandı. Çalışmalar 30 Kasım tarihine kadar devam edecek. Büyükşehir Belediyesi ekipleri Temiz Petek Projesi kapsamında geçen yıl Köyceğiz'de 57 üreticinin 41 bin 275, Milas ilçesinde 13 üreticinin 8 bin 420 peteğini -30 derecede şoklamıştı.

Başkan Gürün: Tarımsal ürünlerden hayvancılığa desteklerimiz devam edecek

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün " Dünya ve Türkiye çam balının başkenti olan Muğla'mızda arıcılıktan ekmeğini kazanan hemşehrilerimizi destekliyoruz. Arıcılarımızın marka değeri yüksek, kaliteli ürün üretmesini ve emeğinin karşılığını alması için çalışıyoruz. Muğla çam balı bizim en değerli ve kıymetli ürünlerimizden. Dünya Çam balının yüzde 90'ını Türkiye, Türkiye çam balı üretiminin yüzde 80'ini de Muğla'mız üretiyor. Nüfusunun yüzde 55'i kırsalda yaşayan Muğla'mızda zeytinyağından bala, tarımsal ürünlerden hayvancılığa desteklerimiz devam edecek. Muğla üretecek, üreticimiz ve ülkemiz kazanacak" dedi. - MUĞLA

Muğla Büyükşehirden arıcılara destek

Muğla Büyükşehirden arıcılara destek

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
İngiliz turistler 4 aylık 'kırmızı liste' engelinden sonra yeniden Antalya'da

İngiliz turistler 4 aylık 'kırmızı liste' engelinden sonra yeniden Antalya'da

 Soğan hasadı başladı, tarlada soğan 80 kuruş! Üretici masrafını karşılayamamaktan dertli

Soğan hasadı başladı, tarlada soğan 80 kuruş! Üretici masrafını karşılayamamaktan dertli
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Adnan Menderes Ahmet Davutoğlu Mehmet Nuri Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Gündeş Amelia Hamlin Caner Cindoruk İbrahim Tatlıses
Spor Marcao Balotelli Bülent Uygun Stefan Kuntz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Abdullah Avcı Emine Erdoğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Muğla Büyükşehirden arıcılara destek - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.09.2021 14:02:28. #1.17#