Mudanyalı iş adamı Evkuran hayatını kaybetti
Bursa'nın Mudanya ilçesinde Sami Evkuran Anadolu Lisesi'ni yaptıran iş adamı Ali Sami Evkuran vefat etti.
BURSA (İHA) - Bursa'nın Mudanya ilçesinde Sami Evkuran Anadolu Lisesi'ni yaptıran iş adamı Ali Sami Evkuran vefat etti.
Safkar Ege Soğutmacılık'ın kurucularından hayırsever iş adamı Ali Sami Evkuran'ın cenazesi ikindi namazından sonra Mudanya Hacıbaba Camii'den kaldırılarak Mudanya'da aile kabristanına defnedilecek. - BURSA
İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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