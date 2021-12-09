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Mudanyalı iş adamı Evkuran hayatını kaybetti

Mudanyalı iş adamı Evkuran hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Bursa'nın Mudanya ilçesinde Sami Evkuran Anadolu Lisesi'ni yaptıran iş adamı Ali Sami Evkuran vefat etti.

BURSA (İHA) - Bursa'nın Mudanya ilçesinde Sami Evkuran Anadolu Lisesi'ni yaptıran iş adamı Ali Sami Evkuran vefat etti.

Safkar Ege Soğutmacılık'ın kurucularından hayırsever iş adamı Ali Sami Evkuran'ın cenazesi ikindi namazından sonra Mudanya Hacıbaba Camii'den kaldırılarak Mudanya'da aile kabristanına defnedilecek. - BURSA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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