Mudanya Mini Çarşılar Kışa Hazır

Mudanya Belediyesi, Eski Gece Mini Çarşısı ile Yeni Mini Çarşı'da başlattığı tadilat çalışmalarını tamamladı. Güzelyalı Mahallesi'nin simgelerinden biri olan çarşılardaki dükkanlar, camla kapatılarak kışın kullanıma uygun hale getirildi. Mudanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce yürütülen çalışmaların ardından mini çarşılar, yenilenen yüzleriyle kışın da rahatlıkla hizmet verebilecek. Çarşıları esnafın da isteği doğrultusunda daha kullanılır hale getirmek istediklerini dile getiren Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Yer sahiplerinin ve hemşerilerimizin daha nezih bir ortama kavuşması için gerekli düzenlemeleri gerçekleştirdik. Esnafımız daha önce de olduğu gibi Mudanyalılara kaliteli hizmeti sunmaya devam edecek. Yaptığımız düzenleme ile rahatça çalışabilecekler. Mudanyalılar istedikten sonra yapamayacağımız şey yok, sizler isteyin, biz gerçekleştirelim" dedi.