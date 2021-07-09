Mudanya Esnaf Kefâlet'te "Tahammül" dönemi

Mudanya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nde Emir Ali Usta'nın vefatı üzerine görev bölümü yaparak 7 ay önce başkanlığa getirilen Tahammül İlhan, 5 adaylı genel kurulda en yakın rakibine 700 oy fark atarak 786 oyla seçimle iş başına geldi.

Mudanya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nde Emir Ali Usta'nın vefatı üzerine görev bölümü yaparak 7 ay önce başkanlığa getirilen Tahammül İlhan, 5 adaylı genel kurulda en yakın rakibine 700 oy fark atarak 786 oyla seçimle iş başına geldi.

Mudanya Esnaf Teşkilatları Başkanı Emir Ali Usta'nın vefatı dolayısıyla pandemi döneminin de eklenmesiyle yapılamayan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanlığı'nın mali genel kurulu seçimli genel kurulla birleştirildi. Emir Ali Usta'nın vefatı sonrasında görev bölümü yaparak 7 ay önce Kooperatif Başkanlığı'na gelen Tahammül İlhan, yapılan genel kurulda seçimle iş başına gelmiş oldu. Demirhane mevkiindeki kapalı pazar yerinde yapılan genel kurula bin 500 üyeden bin 9 üye iştirak etti.

7. Bölge Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifleri Birliği Yıldırım Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Murat Özkarayurt'un divan başkanı olduğu genel kurulda 2018, 2019 ve 2020 yıllarına ait yönetim kurulu çalışma, denetim kurulu ve hesap raporları okunarak ibra edildi. TESKOMB genelgesi kapsamında gecikme faiz oranının yüzde 20'ye düşürülerek uygulanması ve yine genelgeye göre 31 Temmuz 2021'e kadar uzatılan takipteki alacakların yeniden yapılandırılması kapsamına yapılandırılan alacakların genel kurulun onayına sunulması kararlaştırıldı.

Daha sonra mevcut Başkan Tahammül İlhan ile birlikte aday olan Cem Tamaç, Cemil Çetin, Hızır Mahmutoğlu ve Yadigar Akseki'nin konuşmaları sonrasında seçimlere geçildi. Bin 9 üyenin oy kullandığı genel kurulda sandıktan 6 oy geçersiz çıkarken, seçime beyaz liste ile giren Tahammül İlhan, en yakın rakibi Cem Tamaç'a 700 oy fark atarak 786 oyla üç yıllığına başkan seçildi. Sandıktan Cem Tamaç'a 86, Cemil Çetin'e 81, Hızır Mahmutoğlu'na 28, Yadigar Akseki'ye ise 22 oy çıktı.

Seçim sonrası teşekkür konuşması yapan Kooperatif Başkanı Tahammül İlhan, yapılan seçimlerde demokrasi bayramı yaşandığını kaydederek, "Burada kaybeden yok, kazanan Mudanya Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi'dir" dedi.

Tahammül İlhan başkanlığındaki yönetime Nedim Erzan, Şaban Doktur, Yusuf Ünal ve Arif Cangül seçildi. Orhan Kaynar ve Kazım Demir'in Denetim Kurulu üyesi olduğu yeni dönemde Tahammül İlhan, Nedim Erzan ve Şaban Doktur ise Bölge Birliği Temsilcisi oldu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı