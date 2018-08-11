Mudanya'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, ormanlık alanda çıkan ve şiddetli rüzgar nedeniyle büyüyerek 15-20 hektar alanda etkili olan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bursa-Mudanya Karayolu Çağrışan mevkisindeki çamlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki tüm ekipler ile helikopter, iş makineleri ve arazözler bölgeye sevk edildi. Büyükşehir Belediyesine ait çok sayıda itfaiye aracı da bölgeye gönderildi. Çevre illerden gelen destek ile birlikte alvelere havadan 6 helikopter ve 1 uçakla müdahale edildi.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, yerleşim yerlerini tehdit etti. Bursa-Mudanya Karayolu'nun sağ tarafında başlayan yangın, yolun sol tarafına da sıçradı.

Ekipler, yangının yerleşim yerlerine ulaşmaması için yoğun çaba harcarken, bazı villaların sakinleri de alevlere kendi imkanlarıyla kovalarla su taşıyarak müdahale etti.

Çağrışan ve Bademli mahallelerinde bazı siteler tedbiren boşaltılırken, bazı villaların çatıları ile bahçeleri yangından zarar gördü.

Tedbir ve yangına müdahaleyi kolaylaştırmak amacıyla çift yönlü trafiğe kapatılan Bursa-Mudanya Karayolu ise yangının kontrol altına alınmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Bursa Valisi İzzettin Küçük, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu ve Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, yangın bölgesindeki çalışmaları yerinde denetleyip, yetkililerden bilgi aldı.

"Şu an her şey kontrol altında"

Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangına 6 helikopter, 1 uçak, 11 dozer, 2 eskontör, 1 kepçe, 15 arazöz, 7 ilk müdahale aracı, 6 ve 12 tonluk 12 su tankeriyle müdahale ettiklerini belirtti.

Akın, kendileri dışında Bursa Büyükşehir Belediyesi, Karayolları ve DSİ gibi çok sayıda kurumdan ekiplerin de çalışmalara katıldığını belirterek, "Arkadaşlarımız çok cesurca mücadele ettiler. 15-20 hektarlık alanda etkili olan yangın tamamen kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız gün batımına kadar devam edecek." diye konuştu.

Yangında can kaybı yaşanmadığını vurgulayan Yalçın Akın, şunları kaydetti:

"Rüzgar çok etkiliydi. Yunanistan'dakine dönmeden etkili mücadelemiz ile büyümesini önledik. Özellikle yerleşim alanlarına doğru sıçrayınca, o bölgede yoğun önlem aldık. Sadece bir evin çatısı zarar gördü. Onun dışında tarım alanlarında zarar meydana geldi. Bazı zeytinlikler yandı. Şu an her şey kontrol altında."