Mücevher ihracatı 2019'da 7,2 milyar dolara ulaştı
Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar, geçen sene Suudi Arabistan ve Hong Kong'dan Miami'ye kadar dünyanın dört bir yanına giderek o bölgelerdeki mücevher alıcıları ile bir araya geldiklerini belirterek, 7,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini bildirdi.
10.01.2020 10:57 | Son Güncelleme: 10.01.2020 10:57
Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar, geçen sene Suudi Arabistan ve Hong Kong'dan Miami'ye kadar dünyanın dört bir yanına giderek o bölgelerdeki mücevher alıcıları ile bir araya geldiklerini belirterek, 7,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini bildirdi.
Kaynak: Dunya.com