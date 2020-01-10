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Mücevher ihracatı 2019'da 7,2 milyar dolara ulaştı

Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar, geçen sene Suudi Arabistan ve Hong Kong'dan Miami'ye kadar dünyanın dört bir yanına giderek o bölgelerdeki mücevher alıcıları ile bir araya geldiklerini belirterek, 7,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini bildirdi.

10.01.2020 10:57 | Son Güncelleme: 10.01.2020 10:57
Mücevher ihracatı 2019'da 7,2 milyar dolara ulaştı

Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar, geçen sene Suudi Arabistan ve 'dan 'ye kadar dünyanın dört bir yanına giderek o bölgelerdeki mücevher alıcıları ile bir araya geldiklerini belirterek, 7,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Kaynak: Dunya.com

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