MTV SORGULAMA EKRANI | MTV ödemesi nasıl yapılır? MTV 2. taksit ödemesi başladı mı? MTV son ödeme ne zaman?

Motorlu taşıt vergisi ödemeleriyle ilgili süreç yeniden gündemde. "MTV ödemesi nasıl yapılır?" ve "MTV 2. taksit ne zaman ödeniyor?" soruları araç sahipleri tarafından sıkça araştırılmaya başlandı. Ödeme tarihleri ve yöntemlerine dair detaylar, vergi mükelleflerinin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Peki, MTV ödemesi nasıl yapılır? MTV 2. taksit ödemesi başladı mı, ne zaman? İşte, merak edilen tüm detaylar…

MTV 2. TAKSİT ÖDEMESİ BAŞLADI MI, NE ZAMAN?

2025 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ikinci taksit ödeme dönemi 1 Temmuz 2025 itibarıyla başlamış durumdadır. Araç sahiplerinin, MTV 2. taksit ödemelerini 31 Temmuz 2025 Perşembe günü saat 23:59'a kadar gerçekleştirmesi gerekiyor. Bu tarihten sonra yapılacak ödemelere gecikme faizi uygulanacaktır.

MTV ödemesi nasıl yapılır

MTV ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

MTV ödemeleri şu kanallar aracılığıyla kolayca yapılabilir:

İnteraktif Vergi Dairesi (ivd.gib.gov.tr)

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) Mobil Uygulaması

e-Devlet Kapısı (turkiye.gov.tr)

Anlaşmalı bankaların mobil/internet şubeleri

Ptt şubeleri ve vergi daireleri

Ödeme yapmak isteyen araç sahiplerinin, plaka bilgisi ve T.C. kimlik numarası ile bu platformlardan sorgulama yaparak borçlarını ödemesi mümkündür.