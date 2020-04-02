MŞÜ'den sağlık çalışanlarına siperlik desteği Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ), korona virüsü salgınıyla mücadelede görev alan sağlık çalışanlarının kullandığı siperliklerin üretimine başladı.

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ), korona virüsü salgınıyla mücadelede görev alan sağlık çalışanlarının kullandığı siperliklerin üretimine başladı.

Kolektif Üretim Hareketi tarafından "3 boyutlu yazıcıda üretilmiş parçalar, ihtiyaç anında orijinal parçaların yerini daha kısa sürede alabilir" şiarıyla başlatılan çalışmaya MŞÜ'yü temsilen Dr. Öğretim Üyesi Fevzi İnan Dönmez de katıldı. Ekibin ürettiği model, üniversitenin 3 boyutlu yazıcı atölyesinde üretilip Muş İl Sağlık Müdürlüğüne gönderilmeye başlandı. Günlük ortalama 30 maske üreten atölye, İl Sağlık Müdürlüğüne 90 adet maske desteği sağladı. Fevzi İnan Dönmez öncülüğünde Eğitim Fakültesi 3B Yazıcı Atölyesi'nde başlayan üretim, ihtiyaca cevap vermek üzere her gün düzenli olarak devam ediyor.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen korona virüs ile mücadelede canlarını ortaya koyan sağlık çalışanlarının ihtiyaçlarına hitap eden maskelerin üretiminin devam edeceğini belirten Dönmez, elinde 3B yazıcı bulunan bütün kurumları bu zor süreçte desteğe davet etti. Dönmez, talep artışı olması halinde yeni cihazların alınacağını ve üretimin arttırılacağını da ifade etti. - MUŞ

Kaynak: İHA