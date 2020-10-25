MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirenen 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi."
25.10.2020 10:43 | Son Güncelleme: 25.10.2020 10:46
MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirenen 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirenen 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu