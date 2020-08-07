MSB'den TurAz Kartalı Tatbikatı paylaşımı
MSB'den TurAz Kartalı Tatbikatı paylaşımı Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TurAzKartalı Tatbikatı planlandığı gibi başarıyla devam ettiğini açıkladı.
07.08.2020 16:38 | Son Güncelleme: 07.08.2020 17:15
MSB'den TurAz Kartalı Tatbikatı paylaşımı
ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TurAzKartalı Tatbikatı planlandığı gibi başarıyla devam ettiğini açıkladı.
MSB'den yapılan paylaşımda bir dörtlüğe yer verildi:
"Birdir bizim her halimiz
Sevincimiz, melalimiz.
Bayraklarda hilalimiz
Azerbaycan - Türkiye...
TurAz Kartalı Tatbikatı planlandığı gibi başarıyla devam ediyor!"
Kaynak: İHA