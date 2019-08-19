MS hastası olduğunu duyuran antrenör David Blatt kimdir?

19.08.2019 16:40

Olympiakos takımını çalıştıran ünlü basketbol antrenörü David Blatt, MS hastası olduğunu duyurdu. Olayın ardından David Blatt hayatı araştırılmaya başladı. David Blatt kariyeri, NBA kariyeri ve daha fazlası haberimizde…

DAVİD BLATT KİMDİR?

Başarılı antrenör Blatt, 22 Mayıs 1959 tarihinde Boston, Massachusetts'te dünyaya geldi. Amerikalı-İsrailli eski basketbolcunun spor hayatı, Princeton Üniversitesi'nde 1977 yılında başladı. Amerika ulusal takımında altın madalya kazanma şansını yakalayan Blatt, kariyerine İsrail'de devam etti.

OKUL YILLARINDA BASKETBOL İLE TANIŞTI

David Blatt, Framingham South Lisesi okul takımında basketbola başladı. 1977 - 1981 yılları arasında Pete Carril yönetimi altında takım kaptanlığı yaptığı Princeton Üniversitesi takımı olan Princeton Tigers'de Oyun Kurucu olarak görev aldı. 1981'de Maccabiah oyunlarında düzenlenen basketbol turnuvasında altın madalya kazanan Amerika Birleşik Devletleri'nin kadrosunda yer aldı. Maccabiah oyunlarının bitimiyle profesyonelliğe adım attı. Sakatlığı yüzünden oyunculuk kariyerini sonlandırıp, antrenörlüğe başladı.

İSRAİL BASKETBOL KUPASINI KAZANDI

Blatt, 1993-94 senesinde Hapoel Galil Elyon'ı çalıştırdı. Ertesi yıl, Pini Gershon'un yardımcılığını yaptı. 1996 senesinde ise İsrail'de 'Senenin Koçu' seçildi. 1997 yılında Hapoel Galil Elyon'ı çalıştırırken İsrail millî basketbol takımının yardımcı koçluğuna getirildi. 1999-2000 senesinde Pini Gershon ile Maccabi Tel Aviv'e geçti. O sezon İsrail Basketbol Ligi ile İsrail Basketbol Kupasını kazandı. 2001 – 2002 yıllarında Euroleague'de Final Four heyecanı yaşadı.

SENENİN KOÇU SEÇİLDİ

Pini Gershon ile birlikte 2000-2001 senesinde sadece bir kez düzenlenen SuproLeague'inde üçüncü oldu. 2002 senesinde ikinci kez İsrail Basketbol Ligi 'Senenin Koçu' seçildi ve o sene Maccabi Tel Aviv'in baş koçluğuna getirildi. Ardından Pini Gershon'un yardımcısı olmayı bir kez daha kabul etti. 2003 - 2004 senesinde EuroLeague finalinde kupayı kazandı. Ayrıca o sezon İsrail Basketbol Ligini ve kupasını da almayı başardı.

EFES PİLSEN'İ ÇALIŞTIRDI

David Blatt, 2004 senesinde Rusya'ya gitti ve Dynamo Saint Petersburg ile anlaştı. 2004 - 2005 sezonunda takımıyla EuroChallenge kazandı. 2004 - 2005 sezonunda Rusya'da 'Yılın Koçu' seçildi. 2005 - 2006 sezonunda İtalyan takımı Benetton Treviso ile anlaştı. O sezon finalde İtalya Basketbol Ligini kazandı. Ayrıca o sene Rusya millî basketbol takımının başına getirildi. Eurobasket 2007'de kupayı kazandı. 2007 - 2008 sezonunda Türk Takımı Efes Pilsen ile anlaştı fakat alınan kötü sonuçlardan dolayı 6 Nisan 2008'de yolları ayrıldı. Ardından Dinamo Moskva ile anlaştı. 2010 senesinin başında Yunan Takımı Aris ile anlaştı. 2010 Haziran ayında Aris'den ayrılıp, tekrar Maccabi Tel Aviv ile anlaştı. Rusya millî basketbol takımıyla 2012 Yaz Olimpiyatlarında bronz madalya kazandı. 2013-14 Euroleague sezonunun yarı finalinde Cska Moskova karşısında maçı başarılı bir şekilde sonuçlandırdı ve finalde Real Madrid'i geçip kupayı almaya hak kazandı. 2013 - 14 sezonunda EuroLeague'de 'Yılın Koçu' seçildi. 2014 Haziran ayında NBA takımlardan Cleveland Cavaliers geçti.

CLAVELAND İLE İLK SEZONDA NBA FİNALLERİNDE YER ALDI

Dünyaca ünlü antrenör, Cleveland ile ilk sezonda NBA Finallerine çıkmayı başardı. 2015 NBA Finallerinde ikinci oldu. Sonrasında 22 Ocak 2016 tarihinde yönetim tarafından David Blatt'in kovulduğu duyuruldu. 1 Haziran 2016 tarihinde Darüşşafaka Doğuş ile 2 senelik sözleşme imzaladı. 2017-18 EuroCup sezonunda takım şampiyon oldu. Türkiye'deki iki yıllık kariyerinin ardından Olimpiakos ile iki yıllık sözleşme imzaladı.