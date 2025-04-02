Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde konuk olduğu ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Galatasaray, adını yarı finale yazdıran taraf oldu. Sarı-kırmızılılar, bu turda Konyaspor ile final bileti için kozlarını paylaşacak. Öte yandan karşılaşmanın son bölümünde yedek kulübelerinin birbirine girmesiyle maç bir süre duraksadı ve yaşananların ardından 4 kırmızı kart çıktı. Mourinho Okan Buruk'un burnunu sıkma anı VİDEOSU izle!

KADIKÖY HOPARLÖRLERİNDEN KEDİ SESİ YÜKSELDİ

Sarı-lacivertli kulüp, Galatasaray ile oynanacak kritik mücadele öncesi sahaya çıkan rakip oyuncular için ilginç bir organizasyona imza attı. Stadyum hoparlörlerinden yükselen yavru kedi sesleri, tribünlerde de şaşkınlık yarattı. Fenerbahçe'nin bu hareketi, sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, iki takım taraftarları arasında büyük yankı uyandırdı.

MAÇ ÖNCESİ ICARDI VE OKAN BURAK'A GÖNDERME

Ayrıca Fenerbahçe, Kadıköy'de oynanan Galatasaray derbisi öncesi stadyum hoparlörlerinden bu maça özel şarkılar da çaldı. Jose Mourinho'nun 'We are clean' (biz temiziz) sözleri yankılandı ve arka planında Özdemir Erdoğan'ın ünlü 'Gurbet' enstrümental olarak verildi. Ardından L-Gante ile Mauro Icardi'nin eski eşi Wanda Nara'nın birlikte söylediği rap parçası 'Amor Verdodado' da çalındı. Ayrıca, içinde 'kanguru gibi zıplıyor herkes' sözleri geçen Gazapizm'in 'Heyecanı Yok' şarkısı da çalındı.

OSIMHEN PERDEYİ AÇTI

Karşılaşmaya hızlı başlayan Galatasaray, 10. dakikada Victor Osimhen'in golüyle 1-0 öne geçti. Çağlar Söyüncü'nün defansın arkasına atılan toptu sektirmesinin ardından önünde bulan Osimhen, ceza sahasına girer girmez vuruşu yaptı ve top ağlara gitti.

FENERBAHÇE PENALTI BEKLEDİ

Bu golün ardından beraberlik arayan Fenerbahçe, 15. dakikada Kaan Ayhan'ın uzaklaştırmak istediği topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı itirazından bulundu. Hakem Cihan Aydın, bu itirazlara rağmen oyunun devam etmesini istedi. Aydın, VAR ile görüştükten sonra da kararını değiştirmedi.

VAR UYARISIYLA GALATASARAY'A PENALTI

Karşılaşmanın 23. dakikasında Kaan Ayhan'ın şutu, Filip Kostic'ten geri döndü. Galatasaraylı oyuncular, bu pozisyonda bir elle oynama ve penaltı bekledi. Hakem Cihan Aydın, VAR ile kısa bir süre görüştükten sonra gelen uyarının ardından pozisyonu izlemeye ekrana gitti. Aydın, pozisyonu ekranda izledikten sonra 26. dakikada beyaz noktayı işaret etti.

OSIMHEN PENALTIYI ATTI

Penaltıda topun başına geçen Victor Osimhen, topu ağlara göndererek 27. dakikada takımını 2-0 öne geçirdi. Osimhen, böylelikle hem kendisinin hem de takımının ikinci golünü atmış oldu.

BU GOLDEN SONRA FENERBAHÇE TRİBÜNLERİ KARIŞTI

Nijeryalı golcünün farkı 2'ye çıkartan penaltı golünden sonra sarı-lacivertli tribünler karıştı. Ortaya çıkan görüntülerde Fenerbahçeli bir grup taraftarın kendi arasında kavga ettiği görüldü.

SZYMANSKI FARKI 1'E İNDİRDİ

Fenerbahçe, 2-0 geriye düştüğü dev maçta ilk yarının sonunda Sebastian Szymanski'nin golüyle farkı 1'e indirdi. Szymanski, karşılaşmanın 45+1. dakikasında Anderson Talisca'nın vuruşunda kaleye doğru giden topa dokunarak ağlarla buluşturdu.

Mourinho Okan Buruk'un burnunu sıkma anı: