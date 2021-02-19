Motosikletin zirvesi Afyonkarahisar'da toplanacak

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından her yıl organize edilen "TMF Kulüp İstişare Toplantısı"nın 26-28 Şubat tarihlerinde Afyonkarahisar'da düzenleneceği bildirildi.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından her yıl organize edilen "TMF Kulüp İstişare Toplantısı"nın 26-28 Şubat tarihlerinde Afyonkarahisar'da düzenleneceği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, ülke genelinde TMF'ye bağlı motosiklet kulüpleri ile dünya şampiyonalarında ülkeyi temsil eden milli sporcuların Afyonkarahisar'da bir araya geleceği kaydedildi.

Toplantıya, AK Parti Sakarya Milletvekili ve TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu, dünya şampiyonalarında piste çıkan milli sporcular Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü, Deniz Öncü, Bahattin Sofuoğlu ve Asrın Rodi Pak ile Türkiye'deki motosiklet spor kulüplerinin başkanları ve teknik kurul üyelerinin katılmasının beklendiği ifade edildi.

Toplantıda, yeni sezon stratejileri, kulüplerin kurumsal yapılarının güçlendirilmesi, Türkiye'yi temsil edecek performans sporcularının yetiştirilme planlaması ile motosiklet sporunun yaygınlaştırılması konularının yer aldığı oturumlar yapılacağı belirtildi.

Öte yandan, toplantıya katılacak kulüp temsilcileri ve milli sporcuların, Türkiye'nin "en önemli" turizm destinasyonlarından biri haline gelmesi hedeflenen Ayazini Ören Yeri'ni de ziyaret etmesi bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay