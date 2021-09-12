Motor sporlarında 2021 Türkiye Bitci.com Pist Şampiyonası'nda birinciler belli oldu - Haberler Spor
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Motor sporlarında 2021 Türkiye Bitci.com Pist Şampiyonası'nda birinciler belli oldu

AA / Ali Korkmaz - Haberler | Spor
Motor sporlarında 2021 Türkiye Bitci.com Pist Şampiyonası'nda birinciler belli oldu

İZMi Motor sporlarında 2021 Türkiye Bitci.com Pist Şampiyonası, İzmir'deki dördüncü ayak yarışlarıyla tamamlandı.

İZMi Motor sporlarında 2021 Türkiye Bitci.com Pist Şampiyonası, İzmir'deki dördüncü ayak yarışlarıyla tamamlandı.

İzmir Ülkü Park Pisti'nde gerçekleştirilen ve 86 sporcunun katıldığı organizasyonda sporcular, dünkü serbest antrenmanlar ve sıralama turlarının ardından bugün birincilik için mücadele etti.

Dördüncü ayak mücadelelerinin ardından Yamaha Türkiye ve ANLAS destekleriyle bu sene ilk kez düzenlenen Yamaha R25 Kadınlar Kupası'nda İlayda Yağmur Yılmaz 2021 yılının şampiyonu oldu.

TMFGP 1000 cc'de Harun Akgün, 600 cc'de ise Kerem Uçar'ın birinciliğe ulaştığı 2021 Türkiye Bitci.com Pist Şampiyonası'nda, 600 A'da Furkan Eryılmaz, 1000 A'da Harun Akgün, 600 B'de Tanıl Yüce 1000 B'de Erdoğan Özbek, 600 C'de Fatih Özgür, 1000 C'de Murat Deniz, SS 300'de Ömer Utku Karpuz, 125 SP gençlerde Furkan Aykut (FOSK) ve 125SP büyüklerde Bilal Diril kendilerine ilk sırada yer buldu.

Kulüp sıralamasında ise SMYRNA Motosiklet Kulübü birinciliği elde etti.

AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri
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