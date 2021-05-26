MotoGP'de sıradaki durak İtalya
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MotoGP'de sıradaki durak İtalya

MotoGP'de sıradaki durak İtalya
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonlarından biri olan MotoGP'de 2021 takviminin altıncı yarışı İtalya'da koşulacak.

Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonlarından biri olan MotoGP'de 2021 takviminin altıncı yarışı İtalya'da koşulacak. Efsanevi Mugello Pisti'nde yapılacak yarışta gözler son iki yarışın kazananı Red Bull sporcusu Jack Miller ile sakatlığı sonrasında ilk birinciliğini arayan bir diğer Red Bull sporcusu Marc Marquez'in üzerinde olacak. Miller, üst üste üçüncü zaferi, Marquez ise yaklaşık 1 yıl aradan sonra yeniden podyumun en üstüne çıkmak için mücadele edecek. Deniz Öncü ise İtalya'da Moto3 kategorisinde birincilik arayacak.

Motor sporlarının en büyük organizasyonlarından biri olan MotoGP'de 2021 sezonunda heyecan İtalya'ya taşınıyor. MotoGP takviminin 6. yarışında pilotlar efsanevi Mugello Pisti'nde birincilik için mücadele edecek. 5.2 kilometrelik pistte 23 tur üzerinden gerçekleşecek yarışta gözler son iki yarışın kazananı Red Bull sporcusu Jack Miller ve 6 Dünya şampiyonluğu bulunan bir diğer Red Bull sporcusu Marc Marquez'in üzerinde olacak.

Sonuncusu 2019'da olmak üzere 6 kez MotoGP Dünya Şampiyonası'nda mutlu sona ulaşan Marc Marquez, 2020 MotoGP takviminin açılış yarışı olan İspanya GP'sinde geçirdiği kazadan sonra ilk birinciliğini İtalya'da kazanmaya çalışacak. İspanya ve Fransa'da üst üste iki zafer elde eden Miller ise serisini devam ettirmek için mücadele edecek. Mugello Pisti'nde koşulacak heyecan verici İtalya GP'si TSİ 15.00'te başlayacak.

(İHA)

Deniz Öncü birincilik peşinde

Türkiye'nin yetiştirdiği en yetenekli motosiklet sporcularından biri olan Deniz Öncü, Moto3'teki ilk birinciliğine İtalya'da ulaşmaya çalışacak. 17 yaşındaki Red Bull sporcusu Deniz Öncü, Moto3 takviminin 6. yarışında Mugello Pisti'nde mücadele edecek. Red Bull KTM Tech3 takımıyla mücadele eden Deniz Öncü'nün yarışı TSİ 12.00'de başlayacak.

(SK-S)

MotoGP'de sıradaki durak İtalya

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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