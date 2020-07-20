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Moto GP pilotu Iannone'nin sevgilisi Belen Rodriguez'in üstsüz pozu büyün beğeni topladı

Moto GP pilotu Andrea Iannone'nin model sevgilisi Belen Rodriguez, havuz kenarında verdiği üstsüz pozu sosyal medya hesabından paşlaştı. Rodriguez'in paylaşımı takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.

20.07.2020 19:07 | Son Güncelleme: 20.07.2020 19:15

Moto GP pilotu Andrea Iannone'nin model sevgilisi Belen Rodriguez, sosyal medya hesabından havuz kenarındaki üstsüz pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.

Arjantinli modelin Instagram'da yaptığı paylaşım büyük ilgi gördü ve kısa sürede 500 bini aşkın beğeni aldı. Rodriguez, 9,6 milyon takipçisi bulunuyor.

Moto GP pilotu Iannone'nin sevgilisi Belen Rodriguez'in üstsüz pozu büyün beğeni topladı

MODELLİĞE 16 YAŞINDA BAŞLADI

Modelliğe henüz 16 yaşında başlayan Belen Rodriguez, bunun yanında TV sunuculuğu, oyunculuk ve şarkıcılık da yaptı. Ünlü model ayrıca, birçok önemli markanın da reklam yüzü oldu.

Moto GP pilotu Iannone'nin sevgilisi Belen Rodriguez'in üstsüz pozu büyün beğeni topladı
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