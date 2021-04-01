Mostafa Mohamed'in Türkçe şarkı performansı sosyal medyayı salladı

Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed, Türkiye'ye çabuk adapte oldu. Mısırlı golcünün "Türk Erkeği" notuyla yaptığı paylaşımda, arabada Türkçe sözlü bir şarkıya eşlik ettiği anlar sosyal medyada gündem oldu.