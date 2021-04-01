Mostafa Mohamed'in Türkçe şarkı performansı sosyal medyayı salladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mostafa Mohamed'in Türkçe şarkı performansı sosyal medyayı salladı

Haberler.com - Haberler | Spor

Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed, Türkiye'ye çabuk adapte oldu. Mısırlı golcünün "Türk Erkeği" notuyla yaptığı paylaşımda, arabada Türkçe sözlü bir şarkıya eşlik ettiği anlar sosyal medyada gündem oldu.

Ara transfer döneminde Galatasaray'ın Zamalek'ten kiralık olarak kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed kısa sürede içimizden biri oldu. Mısırlı golcünün arabada Türkçe şarkı söylediği görüntüler sosyal medyada büyük beğeni topladı.

BAĞDAT ŞARKISINA EŞLİK ETTİ

Ayla Çelik'in şarkısı olan 'Bağdat' radyoda çalınca şarkıya eşlik etmeye başlayan Mohamed, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Yıldız futbolcu Twitter'dan yaptığı paylaşıma "Türk Erkeği" notunu düştü.

Mostafa Mohamed'in Türkçe şarkı performansı sosyal medyayı salladı
Mostafa Mohamed'in Türkçe şarkı performansı sosyal medyayı salladı

İlgili Haberler

Ebru Gürsoy kimdir? Ebru Gürsoy biyografisi!
Ebru Gürsoy kimdir? Ebru Gürsoy biyografisi!
Reşit Ömer Kükner kimdir? Reşit Ömer Kükner görevi neydi?
Reşit Ömer Kükner kimdir? Reşit Ömer Kükner görevi neydi?
Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Bahar Candan Aleyna Tilki Armağan Çağlayan
Spor Cenk Tosun Erol Bulut Fatih Terim Şenol Güneş İsmail Kartal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Mostafa Mohamed'in Türkçe şarkı performansı sosyal medyayı salladı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 17:46:05. #1.14#
title