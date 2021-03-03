Mostafa Mohamed başarılı performansıyla dünyaca ünlü spor gazetesi Marca'ya haber oldu

Galatasaray'a geldiği günden bu yana inanılmaz performansıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Mostafa Mohamed, dünya basınında da kendine yer buldu. İspanya'nın dünyaca ünlü spor gazetesi Marca, Mohamed için "Mısır'ın yeni firavunu!" ifadesini kullandı. Haberde ayrıca Mohamed'in ismi, ünlü Mısırlı futbolcular Mido, Elneny ve Salah ile yan yana anıldı.

Madrid merkezli İspanyol spor gazetesi Marca'da Alberto Rubio imzasıyla Mostafa Mohamed tanıtım haberi çıktı. "Falcao'yu unutturan adam: Mostafa Mohamed" başlıklı analiz yazısı şöyle:

"MISIR LEYJONERLERİNİN SON TEMSİLCİSİ"

"Keops, Kefren, Menkaure ve Mostafa Mohamed. Piramitlerin ülkesinde ortaya çıkan Mısır'ın yeni firavunu! Galatasaray'ın yeni 9 numarası, Avrupa'daki Mısır lejyonerlerinin son temsilcisi. Hossam Hassan, Mido, Amr Zaki, Elneny, Salah ve artık Mostafa Mohamed"

"İSTANBUL'A GİTMEYE KARAR VERDİ"

"Zamalek'in El Ehli'ye 2-1 kaybettiği Afrika Şampiyonlar Ligi finali sonrası Mostafa Mohamed, İstanbul'a gitmeye karar verdi. Galatasaray, satın alma opsiyonlu olarak 1.5 sezonluğuna kiralasa da şimdiden 3.3 milyon euro civarındaki opsiyonu kullanmayı düşünüyor."

"FALCAO'YU UNUTTURMAYI BAŞARDI"

"Mostafa Mohamed, Fatih Terim'in 4-1-4-1 taktiğinde şimdiden ilk 11'in değişmez oyuncusu oldu. Onyekuru, Gedson, Emre Kılınç/Belhanda, Arda Turan ve önlerinde Mostafa. Sakatlığından ötürü bir süredir oynayamayan Falcao'yu unutturmayı başardı."

"MOSTAFA İLE BİRLİKTE GALATASARAY 'YENİLMEZ' BİR TAKIM HALİNE GELDİ"

"Süper Lig'deki 5 maçında 6 gol ve kupada da 1 gol! Şimdiden Galatasaray'ın bu sezon en skorer 3. oyuncusu oldu. Mostafa'dan daha çok atan 8 gollü Belhanda ve WBA'ya kiralanan 11 golü Diagne var. Mostafa, Fenerbahçe karşısında 1-0 kazanılan maçta ve Başakşehir'e karşı 3-0 kazanılan maçta Galatasaray adına goller attı. Mostafa ile birlikte Galatasaray 'yenilmez' bir takım haline geldi."

"SADECE 5 MAÇA İHTİYAÇ DUYDU"

"5 gole ulaşmak için Mostafa Mohamed sadece 5 maça ihtiyaç duydu. Sadece Bafetimbi Gomis 4 maç ile bunu daha kısa sürede başarmıştı. Mısırlı oyuncu ayrıca çok efektif. Yalnızca 8 şutla Süper Lig'de 5 gol atmayı başardı. Her 80 dakikada 1 fileleri havalandırıyor."

"ALTIN AYAKKABI ÖDÜLÜNÜN SAHİBİ OLDU"

"Mostafa, Galatasaray'da 31 numaralı formayı terletiyor. Sağ ayaklı santrforun boyu 1.85. Zamalek'te iyi bir altyapı eğitimi aldığı belli. İstikrarlı bir A takım oyuncusu olana kadar 3 kez kiralandı. 18 yaşında El Dakhleya'ya gitti ve 17 maçta 4 gol attı. Tanta ve El Gaish'te de kiralık oynadı ve toplam 18 gol attı. Ardından Zamalek'e geri döndü ve 53 maçta 19 gol attı. 2019 Mısır Kupası'nı, 2020 Süper Kupa'yı ve 2020 Afrika Süper Kupası'nı kazandı. Mısır formasıyla ilk ortaya çıkışı U23 takımıyla oldu. 2019'da Mısır şampiyon olurken Muhammed de 'Altın Ayakkabı' ödülünün sahibi oldu. Fırsatçılığını her pozisyonda gösterdi."

"KUVVETLİ ŞUTLAR TERCİH EDİYOR"

"Mostafa Mohamed eski tarz bir 9 numara. Ofsaytın sınırlarında dolaşıyor ama fırsatçılığını her an konuşturuyor. Topa ilk dokunuşu kusursuz ve şutları çok güçlü. Plaseler yerine kuvvetli şutlar tercih ediyor. Galatasaray, şimdiden Mostafa Mohamed'in ceza sahası içi gol sezgilerinden bolca fayda sağladı."