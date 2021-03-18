'Mor deniz' lavanta da bahar bakımı zamanı
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'Mor deniz' lavanta da bahar bakımı zamanı

18.03.2021 13:27 | Son Güncelleme: 18.03.2021 13:32
'Mor deniz' lavanta da bahar bakımı zamanı

Denizli'de son zamanlarda dikim alanı artan ve halk arasında 'Mor deniz' olarak anılmaya başlayan lavanta da bahar bakımı zamanı geldi.

Denizli'de son zamanlarda dikim alanı artan ve halk arasında 'Mor deniz' olarak anılmaya başlayan lavanta da bahar bakımı zamanı geldi.

Denizli'de kekik ve adaçayından sonra en fazla üretimi yapılan tıbbı ve aromatik bitki lavantada bahar bakımı ve fidan dikimi mevsimi başladı.

Çok yıllık bitki olan lavantanın özellikle kozmetik sanayi de birçok ürünün ham maddesi olduğunu yaş ve kuru olarak satışının yapıldığını anlatan gazeteci lavanta üreticisi Hasan Durna, kuru lavantanın geçen yıl kilogramının 25 TL'den yaşının ise 3,5 TL'den satıldığını söyledi. Toprak seçiciliği olmayan lavantanın susuz olarak ta üretilebildiğini ilk beş yıldan sonra fazla bakım istemediğini anlatan Hasan Durna, "Çal ilçesine bağlı Belevi Mahallesi sınırları içinde altı yıldan bu yana lavanta üretimi yapıyoruz. Lavanta toprak seçiciliği olmayan, çok yıllık, çalı formunda susuzda üretilebilin bir bitki. Pazarlamada da sorun yaşamıyoruz. Yaş ve kuru olarak satışını yapıyoruz. Kuru olarak ürettiğim ürünün büyük bölümünü İzmir'e gönderiyorum. Tarlalarımız da havanın iyi gitmesiyle birlikte lavantalarda bahar bakımlarını yapmaya başladık. Lavanta köklerinde düzeltme, ana şeklini bozmadan budama ve eksik olan sıralarda lavanta fidanı dikimi işlemlerini yapıyoruz. Yaklaşık 20 dönümlük arazimizde lavantanın yanında adaçayı ve ıhlamur üretimi de yapıyoruz. Lavanta iyi bakıldığında kaliteli üretildiğinde Pazar sorunu yaşanmayan bir ürün. Çok yıllık olması da üretici açısından çok önemli bir ayrıcalık" dedi.

Denizli bölgesinde tıbbı ve aromatik bitkiler açısından kekik üretimi 172 bin dekar alanda birinci sırada, 3 bin 500 dekar alanda adaçayı üretimi ikinci sırada ve 2 bin dekar alanda lavanta üretimi üçüncü sırada yer alıyor. Bu ürünlerin kurusu yağları ve suları çıkartılarak satışı yapılıyor. - DENİZLİ

'Mor deniz' lavanta da bahar bakımı zamanı
'Mor deniz' lavanta da bahar bakımı zamanı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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