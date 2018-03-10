Moody's Venezuela'nın Kredi Notunu Düşürdü

NEW Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Venezuela'nın kredi notunu düşürdüğünü duyurdu.

Moody's'ten yapılan açıklamada, Venezuela'nın yabancı ve yerli para cinsinden kredi notunun "Caa3" seviyesinden "C" seviyesine düşürüldüğü, görünümünün "negatif"ten "durağan"a çekildiği belirtildi.

Açıklamada, Venezuela'nın kredi notunun düşürülmesiyle ilgili iki konuya işaret edildi. Bunların, ülkenin ödeme kapasitesindeki aşınmanın tahvil sahiplerine büyük kayıplar getirmesi beklentisi ile Venezuela'nın borcunu yeniden yapılandırması konusundaki kısıtlamalar olduğu bildirildi.

Venezuela'nın petrol üretimindeki düşüşün devam ederek yabancı para cinsinden nakit akışındaki baskıyı artıracağı vurgulanan açıklamada, "Venezuela'nın petrol sektörünün ülkenin kötüleşen finansal durumunu yansıtması muhtemel." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, ABD'nin Venezuela üzerindeki yaptırımları nedeniyle ülkenin kendi borcunu yeniden yapılandırması veya finanse etmesinin imkansız olduğu bilgisine yer verildi. Ayrıca açıklamada, Venezuela'daki seçimlerin adil bir şekilde yapılmaması durumunda ABD'nin yaptırımları artırabileceği uyarısında bulunduğu hatırlatıldı.

Venezuelalılar cumhurbaşkanı seçimleri için 20 Mayıs'ta sandık başına gidecek.