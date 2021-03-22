Moody's'ten kritik Türkiye değerlendirmesi: Sürpriz TCMB başkanı değişikliği not baskısını artırır

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda (TCMB) yaşanan görev değişikliği ile ilgili değerlendirmede bulundu.

"SERMAYE AKIMLARI TERSİNE DÖNEBİLİR"

Moody's, Naci Ağbal'ın Merkez Bankası Bankası Başkanlığı görevinden alınıp yerine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu'nun getirilmesiyle ilgili yaptığı değerlendirmede söz konusu sürpriz değişikliğin not baskısını artıracağını belirtti. Kuruluşun değerlendirmesinde, önceki TCMB Başkanı Naci Ağbal'ın görevinden alınmasıyla birlikte özellikle 11,2 milyar dolarlık net portföy akımı başta olmak üzere sermaye akımlarının kısa vadede tersine dönebileceği vurgulandı.

"TL ÜZERİNDEKİ BASKI ARTABİLİR"

Değerlendirmede dolar ve altın cinsi tutulan mevduatların daha fazla yükselerek TL üzerindeki baskıyı artırabileceği de ifade edildi.