Moody's'ten kritik Türkiye değerlendirmesi: Sürpriz TCMB başkanı değişikliği not baskısını artırır
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Moody's'ten kritik Türkiye değerlendirmesi: Sürpriz TCMB başkanı değişikliği not baskısını artırır

22.03.2021 21:33 | Son Güncelleme: 22.03.2021 21:49
Moody's'ten kritik Türkiye değerlendirmesi: Sürpriz TCMB başkanı değişikliği not baskısını artırır

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Naci Ağbal'ın Merkez Bankası Başkanlığı'ndan alınmasıyla ilgili kritik değerlendirmelerde bulundu. Sürpriz değişikliğin not baskısını artıracağını belirten Moody's, sermaye akımlarının kısa vadede tersine dönebileceğini savundu.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda (TCMB) yaşanan görev değişikliği ile ilgili değerlendirmede bulundu.

"SERMAYE AKIMLARI TERSİNE DÖNEBİLİR"

Moody's, Naci Ağbal'ın Merkez Bankası Bankası Başkanlığı görevinden alınıp yerine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu'nun getirilmesiyle ilgili yaptığı değerlendirmede söz konusu sürpriz değişikliğin not baskısını artıracağını belirtti. Kuruluşun değerlendirmesinde, önceki TCMB Başkanı Naci Ağbal'ın görevinden alınmasıyla birlikte özellikle 11,2 milyar dolarlık net portföy akımı başta olmak üzere sermaye akımlarının kısa vadede tersine dönebileceği vurgulandı.

"TL ÜZERİNDEKİ BASKI ARTABİLİR"

Değerlendirmede dolar ve altın cinsi tutulan mevduatların daha fazla yükselerek TL üzerindeki baskıyı artırabileceği de ifade edildi.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ömer Çelik Pervin Buldan Devlet Bahçeli
Magazin Müge Anlı Türkan Şoray Berrak Tüzünataç Farah Zeynep Abdullah
Spor Ersun Yanal Gökhan Gönül Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Moody's'ten kritik Türkiye değerlendirmesi: Sürpriz TCMB başkanı değişikliği not baskısını artırır - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2021 21:51:36. #1.15#
title