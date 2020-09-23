Moody's: Finans devleri LIBOR'dan ayrılmaya hazır
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Moody's: Finans devleri LIBOR'dan ayrılmaya hazır

Moody's yeni açıklanan raporuna göre, dünyanın en büyük finans kuruluşları, Londra Bankalararası Faiz Oranı'ndan (London Interbank Offered Rate - LIBOR) ayrılmaya hazır durumdalar.

Moody's: Finans devleri LIBOR'dan ayrılmaya hazır
23.09.2020 07:47 | Son Güncelleme: 23.09.2020 07:52

Moody's yeni açıklanan raporuna göre, dünyanın en büyük finans kuruluşları, Londra Bankalararası Faiz Oranı'ndan (London Interbank Offered Rate - LIBOR) ayrılmaya hazır durumdalar.

Moody's'in raporuna göre, finans devleri, LIBOR'dan geçiş sürecinin maliyetlerinin de borç verenler ile kredi kullananlar arasında bölüştürülmesini öngörüyorlar.

LIBOR süreciyle ilgili bu yıl 85 banka ve sigorta şirketiyle anket yapıldığı belirtilen Moody's raporunda, geçen yıl yapılan ankette katılımcı bankaların yalnızca üçte ikisinin ve banka dışı finans kuruluşlarının da üçte birinin geçiş planı yaptıklarını söylerken, bu yıl düzenlenen ankete katılanların tamamının geçiş planı yaptıklarını bildiriklerine dikkat çekildi.Londra bankalararası para piyasasında likiditesi yüksek bankaların birbirlerine dolar üzerinden borç verme işlemlerinde uyguladıkları faiz oranı olan LIBOR, küresel piyasalar tarafından gösterge faiz olarak kullanılıyor.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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