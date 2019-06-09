Moldova'da hükümet kurma krizi: Cumhurbaşkanı Dodon görevden azledildi

Moldova'nın Rusya yanlısı Cumhurbaşkanı Igor Dodon mahkeme kararıyla görevinden azledildi. Eski başbakanlardan Pavel Filip geçici cumhurbaşkanı olarak atanırken, 9 Eylül'de erken seçim kararı aldı.

Ülkede şubat ayında yapılan seçimin ardından başlayan hükümet kurma çalışmaları, Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla yeni bir boyut kazandı. Ülkede dün hükümet kuruldu ancak mahkeme, anayasal gereklilik olan 3 aylık sürecin aşıldığını belirterek, cumhurbaşkanının parlamentoyu feshetmesi gerektiğini açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle