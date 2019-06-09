Moldova'da hükümet kurma krizi: Cumhurbaşkanı Dodon görevden azledildi

Moldova'da hükümet kurma krizi: Cumhurbaşkanı Dodon görevden azledildi

Moldova'nın Rusya yanlısı Cumhurbaşkanı Igor Dodon mahkeme kararıyla görevinden azledildi. Eski başbakanlardan Pavel Filip geçici cumhurbaşkanı olarak atanırken, yeniden seçimin de önü açıldı.

Moldova'da hükümet kurma krizi: Cumhurbaşkanı Dodon görevden azledildi

Moldova'nın Rusya yanlısı Cumhurbaşkanı Igor Dodon mahkeme kararıyla görevinden azledildi. Eski başbakanlardan Pavel Filip geçici cumhurbaşkanı olarak atanırken, 9 Eylül'de erken seçim kararı aldı.

Ülkede şubat ayında yapılan seçimin ardından başlayan hükümet kurma çalışmaları, Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla yeni bir boyut kazandı. Ülkede dün hükümet kuruldu ancak mahkeme, anayasal gereklilik olan 3 aylık sürecin aşıldığını belirterek, cumhurbaşkanının parlamentoyu feshetmesi gerektiğini açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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