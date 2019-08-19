Nusret'in Modric ile çektiği videoya tepki: Sadece ağzını oynatıyorsun

19.08.2019 14:32

Nusret, Real Madrid Başkanı Perez ile fotoğraf çektirmiş, takımın Fransız yıldızı Benzema ile maç öncesinde sahaya girerek selamlaşmış ve sarılarak şans dilemişti.

Nusret son olarak, Real Madrid'in Hırvat orta saha oyuncusu Modric ile buluştuğu bir video yayınladı. Nusret'in 2 yıldır İngilizce dersi aldığını bilmeyen takipçileri ikilinin diyaloğunu anlamak için çok uğraştı. Instagram hesabından yaptığı paylaşım sonrasında takipçileri Nusret'i eleştirdi. Ünlü kasabın Instagram'da 23 milyondan fazla takipçisi bulunuyor.

İşte Nusret'in paylaşımı;

Nusret'e gelen eleştirilerden bazıları; "Nusret sadece ağzını oynatıyor karşısındaki de anlıyor helal" , "Konuşuyon mu konuşmuş gibi mi yapıyon olm", "Abi Luka ile hangi dili konuştun? Merak ettim", "Sadece ağzını oynatıyorsun, karşıdaki de anladı ya. Sana helal olsun", "Nusret yeni bir dil icat etti, onu kullanıyor", "İçinden konuşmak bu olsa gerek."

GEÇTİĞİMİZ SENE NUSRET'İ ÇAĞIRMIŞTI

Nusret 2018 yılının Aralık ayında İspanya'ya gitmişti. Nusret'in paylaşımlarını gören Real Madrid'in yıldız futbolcusu Luka Modric, Instagram'dan Nusret'in fotoğrafına yaptığı "Madrid'de de restoran aç" yorumuyla ünlü işletmeciye çağrıda bulunmuştu.