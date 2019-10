MOBİSAD Bölgesel Toplantısı Trabzon'da yapıldı

09.10.2019 17:06

Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) bölgesel toplantılarının üçüncüsü, Trabzon'da yapıldı.

MOBİSAD Başkanı Mustafa Kemal Turnacı,Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, sektörün sorunlarının görüşüldüğü bölge toplantılarının üçüncüsünü Trabzon'da yaptıklarını söyledi.

MOBİSAD'ın, sektörün ülkeye katma değerini artırmak için çalıştığını aktaran Turnacı, "Bu gayeyle de özveriyle çalışıyoruz. Bu çalışmaları çok daha doğru platformlara çekebileceğimize inanıyorum. Toplantımızda sektör sorunlarına çözüm arayışında bulunacağız." dedi.

TTSO Başkanı Suat Hacısalihoğlu ise MOBİSAD'ın bölgesel toplantısının Trabzon'da yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bölgesel toplantıların, sektörün gelecek stratejileri açısından önemine değinen Hacısalihoğlu, "Her sektörde olduğu gibi mobil iletişimde de önemli sorunlar var. Sorunlar hiçbir zaman bitmez, her zaman eklenerek devam eder. Önemli olan bu sorunları azaltmak ve zarar verecek etki alanlarını azaltmak suretiyle çözüm önerilerine kavuşmak." dedi.

Hacısalihoğlu, toplantıda, sektörün gelecek stratejisinin sürdürülebilir bir şekilde devam etmesini sağlayacak kararların alınmasını temenni ederek, şunları kaydetti:

"Bu sektör hayatımıza öyle bir girdi ki artık çıkması hepimizin ölümü demektir. İstanbul'da yaşanan depremde internet akışında aksaklıklar oldu. Öyle oldu ki internet bağlantıları kesildiği an insanın kalp atışlarının bile sıfıra doğru inmeye başladığı bir an. Toplumumuz artık bu frekanslar olmadan hiçbir şey yapamaz. Bu sektör geleceğe baktığımız zaman o kadar ileri seviyeye gelecek ki ülkelerin yok oluşu bile buna bağlı olabilir. O bakımdan her zaman bir by-pass hattıyla kendi imkanlarımızla ülkemizin ayakta kalmasını sağlayacak altyapının kurulmasının şart olduğu gözükmektedir. Elbette bugün teknolojiyi kullanacağız ama yarını düşünerek gerekli tedbirleri almamız gerekiyor."

Toplantıya, sektör temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA