Mnuchin: Trump Türkiye'ye yaptırım yetkisi getiren kararnameyi imzalayacak

Bakan Steven Mnuchin, ABD Başkanı Donald Trump'ın bakanlığa Türkiye'ye yönelik yaptırım getirme yetkisi tanıyan bir başkanlık kararnamesi imzalayacağını ancak yaptırımların şu anda uygulanmayacağını açıkladı.

11.10.2019 22:36
Mnuchin: Trump Türkiye'ye yaptırım yetkisi getiren kararnameyi imzalayacak

Bakan Steven Mnuchin, ABD Başkanı Donald Trump'ın bakanlığa Türkiye'ye yönelik yaptırım getirme yetkisi tanıyan bir başkanlık kararnamesi imzalayacağını ancak yaptırımların şu anda uygulanmayacağını açıkladı.

Kaynak: Dunya.com

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