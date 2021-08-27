MNG Kargo'nun ardından bir siber saldırı da Sinoz Kozmetik'e! 1.35 milyon kişinin bilgileri çalındı

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MNG Kargo'dan sonra bir siber saldırı haberi de Sinoz Kozmetik'ten geldi. Saldırı sonucu ihlalden etkilenen kişi sayısının 1.35 milyon olduğu açıklandı. Yapılan saldırıda şirketin müşteri ve potansiyel müşterilerine ait ad, soyad, e-posta ve mobil telefon bilgileri hackerlar tarafından ele geçirildi.

MNG Kargo'nun siber saldırıya uğradığını açıklamasının ardından aynı gün içerinde bir siber saldırı haberi de Sinoz Kozmetik'ten geldi. Firmadan, Kişisel Verileri Koruma Grubu'na siber saldırıya ilişkin yapılan açıklamada bazı müşterilerine ait şifrelerin ve kişisel bilgilerin ele geçirildiğini duyuruldu. Açıklamada, veri tabanı güncellemesi sırasında dışarıya açık durumda olan porttan sızıntı ile veri tabanındaki müşteri bilgilerinin ele geçirildiği bildirildi.

1.35 MİLYON KİŞİ ETKİLENDİ

Sinoz Kozmetik'e yapılan siber saldırı 23 Ağustos'ta güncelleme sonrası yapılan veri tabanı taraması sırasında log kayıtlarının incelenmesiyle tespit edildi. İhlalden etkilenen kişi sayısının ise 1 milyon 352 bin 358 olduğu açıklandı. İhlalden etkilenen kişisel verilerin müşteriler ve potansiyel müşterilere ait ad, soyad, e-posta ve mobil telefon bilgileri olduğu kaydedildi.

MNG KARGO'YA DA SİBER SALDIRI

Öte yandan bu sabah saatlerinde MNG Kargo da bazı müşterilerine ait şifrelerin ve kişisel bilgilerin ele geçirildiğini duyurmuştu. MNG Kargo'dan yapılan açıklamada, veri ihlalinin müşteri hesaplarına yetkisiz erişim gerçekleştiren kişi veya kişilerce 'sızma' şeklinde gerçekleştirildiği bildirilmişti.

Kurumsal bir müşterinin 15 Ağustos'ta sözlü bildirimi üzerine yapılan incelemeler sonucu 23 Ağustos'ta ihlalin tespit edildiği bildirilen açıklamada ihlalden kargo alıcılarına ait "ad-soyad, adres, telefon numarası" bilgilerinin etkilendiği kaydedildi. MNG Kargo'ya yapılan siber saldırıdan etkilenen kişi sayısı ise belirlenemedi.