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İsrailli hackerlar, İran'daki akaryakıt istasyonlarını hackledi

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İran'daki akaryakıt istasyonlarının tedarik sistemine siber saldırı düzenlendi. Ülke genelindeki istasyonlarda sorun yaşanırken, İsrail ordu radyosu saldırıyı İsrailli hackerların gerçekleştirdiğini duyurdu.

İran'da akaryakıt istasyonlarında kullanılan internet sistemine düzenlendiği öne sürülen siber saldırı nedeniyle birçok akaryakıt istasyonunda faaliyetin aksadığı bildirildi.

İran devlet televizyonuna konuşan, İran Petrol Bakan Yardımcısı Celil Salari konuya ilişkin bilgi verdi. Salari, "Benzin istasyonlarının yaklaşık yüzde 60'ında bir sorun yaşandı. Bu alanda kullanılan internet sistemini kapattık. Vatandaşlarımıza manuel olarak çevrim dışı akaryakıt hizmeti verilmektedir." dedi.

"AKARYAKIT İSTASYONLARINA GİTMEYİN" UYARISI

İranlı yetkili, aksaklığın giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü kaydetti. İran Petrol Bakanlığından yapılan açıklamada, halkın sorun giderilene kadar acil olmadıkça akaryakıt istasyonlarına gitmemeleri istendi.

İSRAİLLİ HACKERLAR YAPMIŞ

İsrail ordu radyosu da İsrailli bilgisayar korsanlarının İran'daki yakıt tedarik sistemine siber saldırı düzenlediğini duyurdu.

Kaynak: AA / Güncel

İran İsrail Ulaşım Enerji Teknoloji Ekonomi Güncel Haberler

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