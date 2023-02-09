Bilgisayar korsanlarının hedefi Ahbap oldu: Büyük siber saldırı

6 Şubat'ta Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu bölgesinde -10'dan fazla ilde- büyük yıkımlara yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi. Depremin yol açtığı yıkım sonrası onlarca ülkenin katılım sağladığı arama kurtarma faaliyeti başlatıldı. Tabii Ahbap gibi yerli sivil toplum kuruluşları da bu çalışmalara katıldı. Fakat engellemek isteyen kötü niyetli bilgisayar korsanları olduğu ortaya çıktı.

Ahbap derneğine 400 bin siber saldırı!

Ünlü şarkıcı Haluk Levent tarafından 2017 yılında kurulan Ahbap derneği, bugüne kadar yüzlerce hatta binlerce destek projesinin içerisinde oldu. ShiftDelete.Net olarak biz dahi güvenilir bulduğumuz bu kurum aracılığıyla öğrencilere bilgisayar hediye ediyoruz.

Nitekim açıklanan Türkiye'nin en güvenilir isimleri arasında Haluk Levent ve Ahbap'a derneği de yer aldı. Yani Türkiye'nin büyük bir çoğunluğu aynı görüşte. Bu nedenle Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaşanan depremlerin ve büyük yıkımın ardından desteklerini Ahbap üzerinden yapan yüz binlerce insan mevcut.

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Bu durumun farkında olan kötü niyetli bilgisayar korsanları da henüz kesin olarak bilinmese de tahminlere göre bağışlara engel olma veya çalma amacıyla bu derneğin internet sitesine saldırı düzenledi. ANKA tarafından paylaşılan verilere göre dün öğlen saatlerinde tam 400 bin siber saldırı gerçekleştirildi.

Paylaşıma göre, Ahbap'a gerçekleştirilen saldırının büyük bir kısmının yurt içinden ve mobil ağlar üzerinden yapıldığı tespit edildi. Ancak şu ana kadar bir veri kaybı veya hacklenme durumu olmadığı söyleniyor.

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Deprem öncesi ve sonrası yapılması gerekenler:

Deprem için bu ayarları yapın:

Deprem için bu ayarları yapın:

Bağış yaparken dikkat edin:

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