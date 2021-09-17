Sermaye piyasaları ile ilgilenen ve hakkında bilgis sahibi olmak isteyen kişiler, Türk Sermaye Piyasalarının Merkezi Saklama Kuruluşu olarak üyelerine çeşitli hizmetler sunan MKK hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Peki, MKK nedir? MKK'nın açılımı nedir? MKK'nın hizmetleri nelerdir? Detaylar haberimizde... Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

MKK NEDİR? MKK'NIN AÇILIMI NEDİR?

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK), Türk Sermaye Piyasalarının Merkezi Saklama Kuruluşu olarak üyelerine saklama, veri depolama ve raporlama, kurumsal yönetim ve yatırımcı hizmetlerini sunmaktadır. MKK, ayrıca Ar Ge merkezi kimliği ile kendi iç kaynaklarını kullanarak geliştirdiği yazılım, sistem ve platformlarla yerli ve yabancı sermaye ve finans kuruluşlarına veri ve teknoloji hizmetleri sunmaktadır.

MKK'nın açılımı, Merkezi Kayıt Kuruluşu'dur.

MKK'NIN HİZMETLERİ NELERDİR?

MKK'da Kayden İzlenen Kıymetler:

• Pay Senedi (Borsa İstanbul'da İşlem Gören)

• Yatırım Fonu

• Borsa Yatırım Fonu

• Özel Sektör Tahvili

• Finansman Bonosu

• Banka Bonosu

• Varant

• Varlık Teminatlı Menkul Kıymet

• Varlığa Dayalı Menkul Kıymet

• Devlet İç Borçlanma Araçları (Yatırımcı Portföyleri)

• Kamu Kira Sertifikaları

• Özel Sektör Kira Sertifikası

• Elektronik Ürün Senedi

• Gayrimenkul Sertifikaları

• Altına Dayalı Kira Sertifikası

• Altına Dayalı Tahvil

• Paya Dönüştürülebilir Tahvil

• Dövizli Hazine Kira Sertifikası

• Dövizli Hazine İç Borçlanma Senedi

MKK'nın Saklama Hizmetleri:

• Yatırım/Saklama hesabı işlemleri

• İhraççı, menkul kıymet ihraç ve hak kullanım işlemleri,

• Menkul kıymetlerin hak sahibi ve omnibus hesaplarda takip edilmesi,

• Kaydileştirilmiş menkul kıymetlerin takas ve saklama hizmetleri,

• SWIFT işlemleri ,

• Ödünç Pay Senedi Piyasası ve Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu işlemleriyle ilgili hizmetler

• Elektronik Ürün Senedi işlemleri,

• Kitle Fonlaması platformları işlemleri Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

MKK'nın Veri ve Teknoloji Hizmetleri:

MKK'nın AR-GE kimliği ile kendi iç kaynaklarını kullanarak geliştirdiği veri ve teknoloji platformları ve servisleri şu şekildedir;

• e-YATIRIMCI: Yatırımcı Bilgi Merkezi,

• e GKS: Elektronik Genel Kurul Sistemi,

• e ŞİRKET: Şirketler Bilgi Portalı,

• e ÜRÜN: Elektronik Ürün Senedi Merkezi,

• e-VEDO: Elektronik Veri Deposu,

• e VERİ: Sermaye Piyasaları Veri Bankası,

• e-YBS: Yatırımcı Bildirim Servisi,

• e YKS: Elektronik Yönetim Kurulu,

• VAP: Veri Analiz Platformu,

• YRTS: Yatırımcı Risk Takip Sistemi,

MKK, ayrıca sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin ilgili taraflarca elektronik imzalı olarak iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistem olan Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun (KAP) işletici kuruluşudur.

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