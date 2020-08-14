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MKE Ankaragücü'nden Fenerbahçe'ye destek

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, takım harcama limitleri konusunda Fenerbahçe'yi desteklediklerini söyledi.

MKE Ankaragücü'nden Fenerbahçe'ye destek
14.08.2020 18:05 | Son Güncelleme: 14.08.2020 19:20

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, takım harcama limitleri konusunda Fenerbahçe'yi desteklediklerini söyledi.

Başkan Fatih Mert, Beştepe Tesisleri'nde yeni sezon, takımların harcama limitleri ile hedeflerine dair basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulunun açıkladığı takım harcama limitleri konusunda Fenerbahçe'nin yanında olduklarını kaydeden Mert, "Biz nasıl ligden düşmeme konusunda kulüpler ile bir birliktelik gösterdiysek bundan sonra başka bir kulübün sorunu olduğunda da yanında olacağımızı söylüyoruz. Bu konuda Fenerbahçe'nin yanındayız, limit artırılması konusu belki başka kulüplere de lazım olacak ama sorun yaşayan bir kulüp bile olsa makul durumlarda destekçi olmamız gerektiğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Fatih Mert, gündeme gelen 'Rezerv Lig' meselesini önemsediklerini belirterek, "Geçen sezon transfer yasağımız olduğunda bu sorunu yaşadık biz. Altyapıdan oynaması için getireceğimiz futbolcu bulamadık. 21 yaş altı ligi de bittiği için ciddi sıkıntılar yaşadık. Alt ligde iki takım arasında geçiş yapılabilen bir lig fikri sunuldu. Ben de bunun faydalı olacağı görüşündeyim. Kiralık oyuncular veriyoruz ama bakıyorum gönderdiğimiz oyuncular oynamamış. Böyle bir lig olursa Türk futbolu için de iyi olur." diye konuştu.

"İyi bir sezon geçirmek istiyoruz"

Fatih Mert, yeni sezon için teknik direktör Fuat Çapa ile anlaştıklarını anımsatarak, kendisinin tecrübe ve iletişimine güvendiklerini dile getirdi.

Kötü bir sezon geçirdiklerini ancak yeni sezon için umutlu olduklarını anlatan Mert, şunları kaydetti:

"Yeni bir başlangıç yaptık, iyi bir sezon geçirmek istiyoruz. Fuat Çapa, bizim daha önce de gündemimizde olan bir hocaydı. Kasımpaşa'da geçirdiği sezon herkesin dikkatini çekmişti. Kendisi modern futboldan anlayan, yabancı dil bilen bir hoca. Futbolcularla iletişimi rahat olacak. Maç esnasında hocanın vurguladığı konuları tercüman her zaman doğru ifade edemeyebiliyordu. Fuat hoca, iletişim anlamında sorun yaşamayacağımız biri. Kendisiyle iyi bir dönem geçireceğimize inanıyoruz."

Mert, transfer yasaklarının devam ettiğini hatırlatarak, "40 milyon liraya yakın paraya ihtiyacımız var. Bu Ankaragücü'nün bu sezon için TFF'den alacağı bütçeye denk geliyor diyebilirim. Biz çözmek için elimizden geleni yapıyoruz. Aslında geçen sezon ilk yarı itibarıyla çözmeye çalıştık ama yaklaşmadılar, engel olanlar var. Biz bu isimleri biliyoruz. Çözdürmemek için ellerinden geleni yapıyorlar ama biz inşallah çözeceğiz. Bu sorun çözülürse gelecek vadeden futbolculara bonservis de öderiz. Ücretlerde de dengesizlik var, bunu da çözmeye çalışıyoruz. Bazı isimlerle indirim için görüşmeler yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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