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MKE Ankaragücü?nde koronavirüs paniği

MKE Ankaragücü?nde koronavirüs paniği
05.05.2020 13:13 | Son Güncelleme: 05.05.2020 13:13

Ricardo Faty'nin koronavirüs testi pozitif çıktıFutbolcular tesislere gitmek istemiyorYarın antrenmanlar başlayacakANKARA - MKE Ankaragücü'nün Senegalli orta saha oyuncusu Ricardo Faty'nin koronavirüs testi pozitif çıktı.

 

Ricardo Faty'nin koronavirüs testi pozitif çıktıFutbolcular tesislere gitmek istemiyorYarın antrenmanlar başlayacakANKARA - MKE Ankaragücü'nün Senegalli orta saha oyuncusu Ricardo Faty'nin koronavirüs testi pozitif çıktı. Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde sağlık ekibinin talimatları doğrultusunda dün kulüp yöneticileri, teknik ekip, futbolcular ve kulüp çalışanlarına 4'erli gruplar halinde koronavirüs testi yapıldı. Test sonuçları bugün gelirken, ilk şok sabah saatlerinde yaşandı.FUTBOLCULAR TESİSLERE GİTMEK İSTEMİYORBeştepe Tesisleri'ni karantinaya alan ve giriş çıkışları kapatan Ankaragücü yönetimi, tüm sporcuların test sonuçlarının çıkmasının ardından harekete geçti. Ankara ekibinin idmanlarına yarın başlayacak olmasından dolayı yönetim takımda sadece Faty'nin sonuçlarının pozitif çıkmasının ardından diğer futbolcuları motive etmeye çalışıyor. Sadece kalecilerin çalışmasına izin verilen tesislerde bugün yaşanan olay sonrası kaleciler de tesislerden ayrıldı ama yönetimin aldığı karar doğrultusunda idmanlara yarından itibaren katılacaklar.YARIN ANTRENMANLAR BAŞLAYACAK

Testi pozitif çıkan Ricardo Faty hastahaneye yatırılarak karantina altına alındı ve yeni testler yapılmaya başlandı. Süreci yakından takip eden sarı lacivertli yönetim, futbolcuların tesislere gitmek istememelerini haklı bulduklarını ancak liglerin başlama ihtimaline göre alınacak kararı beklediklerini ifade ederken, Takımın da hazır olması için yarın gruplar halinde idmanlara başlayacağız denildi.


Kaynak: DHA

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