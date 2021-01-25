MKE Ankaragücü maçının ardından

Süper Lig'in 21'inci haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor, MKE Ankaragücü maçı 4-3'lük skorla sonuçlandı. Aytemiz Alanyaspor'un galip geldiği maçın sonunda düzenlenen basın toplantısında her iki takımın teknik sorumlusu maçı değerlendirdi.

Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Semih Tokatlı, "Bugünkü mücadelede rakibimizi yürekten kutluyoruz, Mustafa hocayı kutluyoruz. Maçın başında konuşmamızda söylemiştik, bu maçın zor olacağını biliyorduk ve öyle de oldu. Güzel bir mücadele oldu. Sonuç bizim lehimize oldu, onun için de mutluyuz. İlk yarıda beklemediğimiz anlarda gol yedik. Buna tepki gösteren oyuncularımızla devreyi 2-1 kapattık. Zeminin kaygan olması bizim pas oyunumuzu biraz etkiledi. İkinci yarı ise yağmurun durmasıyla istediğimiz oyunu elde etmemizi sağladı. Müthiş bir mücadelede karşılıklı goller oldu. Çok arzu eden bizdik ve kazandık. Bu galibiyet bizim için çok önemliydi. Çok istedik, kazandık, onun için oyuncularımı kutluyorum" dedi.

MKE ANKARAGÜCÜ CEPHESİ

Maçın ardından konuşan MKE Ankaragücü Teknik Sorumlusu Necati Erkmen ise "Buradan puan ya da puanlarla dönmeyi gerçekten hedeflemiştik. Müsabakanın 3'üncü dakikası ve 28'inci dakikasında attığımız 2 golü daha önce bu müsabakanın organizasyonunda hazırlamıştık, çalışmıştık. 3'üncüyü bulabilsek çok daha farklı olabilirdi ama devrenin öncesinde yediğimiz gol 2-1 devrenin kapanmasına neden oldu. Şanssız da bir gol yedik. Yani kalecimizin üzerine gelecek bir pozisyonda topun çarpması ve gol olmasını tabii ki istemezdik. İkinci yarıda özellikle oyunu tutup Joseph ve Saba ile pozisyonlar buluruz düşüncesiyle girdik ama 2-2 ve 3-2'nin ardından tekrar açıldık. Attığımız 3'üncü golle beraber oyunu tutamadık ve 4'üncü golden sonra müsabakayı 4-3 kaybettik. Buradan puan ya da puanlarla dönmek hakkımızdı. Kaybettik, ligdeki önümüzdeki hafta oynayacağımız Erzurumspor maçı bizim için çok önemli, o maça hazırlanacağız" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Engin ANAK