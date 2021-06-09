MKE Ankaragücü Başkan Adayı Faruk Koca: "Hangi aday seçilirse seçilsin 1 ay içinde 90 milyon lira para bulmak zorunda"
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MKE Ankaragücü Başkan Adayı Faruk Koca: "Hangi aday seçilirse seçilsin 1 ay içinde 90 milyon lira para bulmak zorunda"

İhlas Haber Ajansı / Yunus Emre Kartal - Haberler | Spor

- MKE Ankaragücü Başkan Adayı Faruk Koca: "Hangi aday seçilirse seçilsin 1 ay içinde 90 milyon lira para bulmak zorunda" MKE Ankaragücü Başkan Adayı Faruk Koca, "Hangi aday seçilirse seçilsin 1 ay içinde 90 milyon lira para bulmak zorunda" dedi.

- MKE Ankaragücü Başkan Adayı Faruk Koca: "Hangi aday seçilirse seçilsin 1 ay içinde 90 milyon lira para bulmak zorunda"

ANKARA - MKE Ankaragücü Başkan Adayı Faruk Koca, "Hangi aday seçilirse seçilsin 1 ay içinde 90 milyon lira para bulmak zorunda" dedi.

MKE Ankaragücü'nde yarın yapılacak olan Olağan Genel Kurul öncesinde başkanlık için aday olan yönetim kurulu üyesi Faruk Koca, düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Koca, tekrardan Süper Lig'e çıkmaya odaklandıklarının altını çizerken, hala geçmiş dönemden kaynaklanan ve davası 2 milyon 200 bin Euro olan dosyaların olduğunu bildirdi.

"Bu yükün altından kalkacak bir tabloyla delegenin karşısına çıkacağız"

Yarın yapılacak Olağan genel Kurul'da seçilmeleri halinde 11 Haziran'dan itibaren yeni teknik direktör ve futbolcular için açıklamalarda bulunacaklarını ifade eden Koca, "Hangi aday seçilirse seçilsin 1 ay içinde 90 milyon lira para bulmak zorunda. Hala geçmiş dönemden kaynaklanan ve davası 2 milyon 200 bin Euro olan dosyamız var. Ceza ödeyeceğiz. Yüzde 22 stopajını da ödeyeceğiz transferi açmak için. Futbolcularımıza 30 milyon lira civarında ödememiz var. 1 ay içinde 90 milyon lira, 1 yıl içinde de 150 milyon lira kulübe katkı sağlayacak bir tabloyla çıkılması gerekir. Bu yükün altından kalkacak bir tabloyla delegenin karşısına çıkacağız" açıklamasında bulundu.

"Bizim yönetimimizden kaynaklanan bir tane FIFA'lık dosyamız yok"

Kendi dönemlerinde 23 milyon Euro ceza ödeyerek 3 defa transfer yasağını kaldırdıklarını vurgulayan Koca, "O cezaları ödemek zorunda olmasaydık şampiyonluğun en güçlü adaylarından olacak bir kadro kurardık. A takımı hak ettiği yere taşırken altyapıyı da güçlendirmemiz lazım. Çok yüksek ücretlerle yabancı oyunculara ödeme yapıyoruz. 160 bin Euro ödemediğimiz işin 2 milyon 380 bin Euro biz ceza ödedik. Bizim yönetimimizden kaynaklanan bir tane FIFA'lık dosyamız yok. Tekrar Süper Lig'e çıkmaya odaklandık. Buna göre programlarımızı yaptık. Hak ettiğimiz bu başarıyı gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.

MKE Ankaragücü Başkan Adayı Faruk Koca: 'Hangi aday seçilirse seçilsin 1 ay içinde 90 milyon lira para bulmak zorunda'
MKE Ankaragücü Başkan Adayı Faruk Koca: 'Hangi aday seçilirse seçilsin 1 ay içinde 90 milyon lira para bulmak zorunda'
MKE Ankaragücü Başkan Adayı Faruk Koca: 'Hangi aday seçilirse seçilsin 1 ay içinde 90 milyon lira para bulmak zorunda'
MKE Ankaragücü Başkan Adayı Faruk Koca: 'Hangi aday seçilirse seçilsin 1 ay içinde 90 milyon lira para bulmak zorunda'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yunus Emre Kartal

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MKE Ankaragücü Başkan Adayı Faruk Koca: "Hangi aday seçilirse seçilsin 1 ay içinde 90 milyon lira para bulmak zorunda" - Haberler Spor
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