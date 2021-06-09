MKE Ankaragücü Başkan Adayı Akyüz: "Yapılanların laf ile değil, gerçek icraatla olması için adayım"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

MKE Ankaragücü Başkan Adayı Akyüz: "Yapılanların laf ile değil, gerçek icraatla olması için adayım"

MKE Ankaragücü Başkan Adayı Akyüz: 'Yapılanların laf ile değil, gerçek icraatla olması için adayım'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

MKE Ankaragücü Başkan Adayı Metin Akyüz, "Yapılanların laf ile değil, gerçek icraatla olması için adayım" dedi.

MKE Ankaragücü Başkan Adayı Metin Akyüz, "Yapılanların laf ile değil, gerçek icraatla olması için adayım" dedi.

Yarın Eryaman Stadyumu'nda yapılacak olan MKE Ankaragücü Olağan Genel Kurulu öncesinde başkan adaylığını açıklayan Metin Akyüz, TSYD Ankara Şubesi'nde düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Akyüz, "Yönetim kurulu listesini arkadaşlar açıklamadığı için bende açıklamayacağım. Ama güçlü bir yönetimimiz var. Ankaragücü sevdalıları, futboldan anlayan ve para verebilecek insanlar var" ifadelerini kullandı.

"Ankaragücü'nün hiçbir şekilde siyasete alet olmasını istemiyorum"

MKE Ankaragücü'nün siyaset üstü olduğunu dile getiren Metin Akyüz, "Bizim geçmişteki yaptıklarımız geleceğimizin aynasıdır. Ben Ankaragücü'nün hiçbir şekilde siyasete alet olmasını istemiyorum. Biz siyaset üstüyüz. Çünkü bizde her dilden, dinden, ırktan insan var. Ben kişileri ayıramam. Onun için de ben bütün herkesin oylarına talibim. Yani taşıma suyu ile olanların değil, gerçek Ankaragüçlülerin. Mesela 'Ben Fenerbahçeliyim ama benim ikinci takımım Ankaragücü' yok öyle bir şey. Ankaragücü Ankara'da yaşayan, burada ekmek yiyen herkesin birinci takımıdır, ondan sonra diğerleri gelir. Biz Ankaragücü'nü bu büyüklükte görüyoruz. Yapılanların laf ile değil, gerçek icraatla olması için adayım. Beni parayla, borçla korkutacaklar için antrenmanlıyım. Biz arkadaşlarımızla beraber 80 milyon dolar borcun altına girerek bu kulübü aldık. Yine söylüyorum birlik ve beraberlik ile biz başarılı oluruz. O oraya bu buraya çekerse kimse bir şey beklemesin. Arkadaşlar oldu ki kazandı, yanlarında bir şey yoksa bu takım buradan da düşer. Tekrar süper lige çıkacağız, daha güçlü olacağız, ben onun için varım" şeklinde konuştu. - ANKARA

MKE Ankaragücü Başkan Adayı Akyüz: 'Yapılanların laf ile değil, gerçek icraatla olması için adayım'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ankaragücülü futbolcu Torgeir Börven: Türkiye'de bir düzen yok
Ankaragücülü futbolcu Torgeir Börven: Türkiye'de bir düzen yok
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mehmet Muş Murat Kurum Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Hazal Kaya Hasibe Eren Ayşe Nil Şamlıoğlu
Spor Şenol Güneş Burak Yılmaz Nihat Özdemir Merih Demiral Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
MKE Ankaragücü Başkan Adayı Akyüz: "Yapılanların laf ile değil, gerçek icraatla olması için adayım" - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.6.2021 17:07:54. #1.15#

title