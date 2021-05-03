MKE Ankaragücü: 2-1
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MKE Ankaragücü: 2-1

MKE Ankaragücü: 2-1
Demirören Haber Ajansı / İbrahim ALİOĞLU - Haberler | Spor

STAT: Fatih Terim HAKEMLER: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet KömürcüoğluMEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan- Ömer Ali, Duarte, Mehmet Topal, Bolingoli (Dk.90+5 Cemali), Tolga, Mahmut (Dk. 46 Deniz), Visca, Berkay, Aleksic (Dk.85 Youssuf), Chadli (Dk.

STAT: Fatih Terim 

HAKEMLER: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan- Ömer Ali, Duarte, Mehmet Topal, Bolingoli (Dk.90+5 Cemali), Tolga, Mahmut (Dk. 46 Deniz), Visca, Berkay, Aleksic (Dk.85 Youssuf), Chadli (Dk. 85 Chadli)MKE ANKARAGÜCÜ: Ricardo- Kitsiou (Dk. 90+1 Embiya), Sarlija, Kulusic, Pinto (Dk. 76 Emre), Çekiçi (Dk. 68 Assane), Lukasik (Dk. 68 Atakan), Atila, Alper, Lobzhanidze, PaintsilGOLLER: Dk 15 Paintsil, (MKE Ankaragücü), Dk. 63 Aleksic, Dk. 88 Fernandes (Medipol Başakşehir)SARI KARTLAR: Chadli, Aleksic, Fernandes, Aykut Kocaman, Fahrudin Ömeroviç (Medipol Başakşehir), Sarlija, Kitsiou, Lukasik, Çekici, Kulusic (MKE Ankaragücü)

Süper Lig'in 39'uncu hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir, evinde MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. 9'uncu dakikada Kitsiou'nun sert şutunda topun Bolingoli'nin eline çarptığı gerekçesiyle hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterirken, Bolingoli'ye de sarı kart verdi. VAR incelemesi sonrası hem penaltı kararı hem de sarı kart iptal edildi. 15'inci dakikada Pinto'nun sol kanattan ortasında Alper'in gelişine volesi direkten döndü, ceza sahası içinde topu önüne alan Paintsil'in sert şutu ağlarla buluştu: 0-121'inci dakikada Paintsil'in pasında Alper Potuk'un ceza sahası dışından yerden şutunda kaleci Volkan'ın da müdahalesiyle top direğe çarparak kornere çıktı.25'inci dakikada Ömer Ali'nin sağ kanattan içeriye girerek yerden ortasında Chadli'nin ön direkte yaptığı vuruş auta çıktı.Mücadelenin ilk yarısı Ankaragücü'nün 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.63'üncü dakikada Visca'dan seken topa ceza sahası içinde yerden düzgün bir vuruş yapan Aleksic topu ağlara gönderdi: 1-188'inci dakikada Başakşehir'i öne geçiren gol geldi. Kitsiou'ya yaptığı baskıyla topu kazanan Fernandes'in yerden uzak direğe şutu ağlarla buluştu: 2-190+2'nci dakikada Kulusic'in ortasında Alper'in gelişine şutunda kaleci Volkan gole izin vermedi.

Mücadeleyi Medipol Başakşehir 2-1 kazandı.


- İstanbul
MKE Ankaragücü: 2-1
MKE Ankaragücü: 2-1

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim ALİOĞLU

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