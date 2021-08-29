Futbol: TFF 1. Lig
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Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig
Anadolu Ajansı / Oktay Özden - Haberler | Spor

Stat: Antalya Akdeniz ÜniversitesiHakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Orkun Aktaş, Samet ÖzkulDenizlispor: Stackhowiak, Özer Özdemir, Oğuz Yılmaz, Muhammet Özkal (Dk. 46 Erdal Akdarı), Gökhan Süzen, Mustafa Çeçenoğlu, Muhammed Eren Kıryolcu (Dk. 58 Onazi), Muhammed Gönülaçar, Mehmet Ali Ulaman (Dk.

Stat: Antalya Akdeniz Üniversitesi

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Orkun Aktaş, Samet Özkul

Denizlispor: Stackhowiak, Özer Özdemir, Oğuz Yılmaz, Muhammet Özkal (Dk. 46 Erdal Akdarı), Gökhan Süzen, Mustafa Çeçenoğlu, Muhammed Eren Kıryolcu (Dk. 58 Onazi), Muhammed Gönülaçar, Mehmet Ali Ulaman (Dk. 34 Okan Derici), Darri, Tusha

MKE Ankaragücü: Akın Alkan, Erdem Özgenç, Yusuf Abdioğlu, Sinan Osmanoğlu, Pinto, Hasan Hüseyin Acar (Dk. 46 Geraldo), İshak Çakmak (Dk. 84 Abdullah Durak), Ali Kaan Güneren (Dk. 90+2 Ulaş Yılmaz), Cem Ekinci, Mehmet Murat Uçar (Dk. 84 Aatıf), Eren Derdiyok (Dk. 61 Ariyibi)

Goller: Dk. 10 Yusuf Abdioğlu, Dk. 20 ve 45+2 Ali Kaan Güneren (MKE Ankaragücü)

Kırmızı kartlar: Dk. 40 Cem Ekinci (MKE Ankaragücü), Dk. 75 Erdal Akdarı (Denizlispor)

Sarı kartlar: Dk. 35 Özer Özdemir, Dk. 67 Onazi, Dk. 76 Muhammed Gönülaçar, Dk. 76 Darri (Denizlispor), Dk. 64 Pinto Dk. 76 Erdem Özgenç (MKE Ankaragücü)

TFF 1. Lig'in 3. haftasında MKE Ankaragücü, deplasmanda Denizlispor'u 3-0 yendi.

Maç, Denizli Atatürk Stadı'nın bakımda olması nedeniyle Antalya Akdeniz Üniversitesi Stadı'nda oynandı.

Futbol: TFF 1. Lig
Futbol: TFF 1. Lig
Futbol: TFF 1. Lig
Futbol: TFF 1. Lig

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

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