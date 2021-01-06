Mislicom 3.Lig Yozgatspor 1959 FK - Karaman Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 3.Lig Yozgatspor 1959 FK - Karaman Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

06.01.2021 13:23 | Son Güncelleme: 06.01.2021 13:27
Mislicom 3.Lig Yozgatspor 1959 FK - Karaman Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Yozgatspor 1959 FK - Karaman Belediyespor maçıdır. Peki Yozgatspor 1959 FK - Karaman Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün üçüncü ligde 17. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Yozgatspor 1959 FK - Karaman Belediyespor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

YOZGATSPOR 1959 FK - KARAMAN BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yozgatspor 1959 FK - Karaman Belediyespor maçı 6 Ocak Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

YOZGATSPOR 1959 FK - KARAMAN BELEDİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Yozgatspor 1959 FK - Karaman Belediyespor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

YOZGATSPOR 1959 FK - KARAMAN BELEDİYESPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Yozgat'ta oynanacak.

YOZGATSPOR 1959 FK - KARAMAN BELEDİYESPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

LEVENT GÜMÜŞDERE(Hakem)

MEHMET KAĞAN BİNGÜL(1. Yardımcı Hakem)

NURETTİN TAŞKESEN(2. Yardımcı Hakem)

BATUHAN KÖSEM(Dördüncü Hakem)

MÜMTAZ KAPLUHAN(Gözlemci)

VOLKAN ALTUNPALA(Temsilci)

ÖZCAN İNCE(Temsilci)

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